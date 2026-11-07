Inversión extranjera crece 15% en América Latina y Panamá recibe apenas $792 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá recibió $792.4 millones en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026. El 73% correspondió a utilidades reinvertidas, mientras que en América Latina y el Caribe disminuyeron los nuevos proyectos y el financiamiento internacional de infraestructura.

Los países de América Latina y el Caribe recibieron $108,000 millones en inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 15% respecto al promedio semestral de 2025.

Sin embargo, el aumento de los flujos de capital contrasta con una reducción de los nuevos proyectos de inversión y del financiamiento internacional destinado principalmente a infraestructura.

Así lo revela el informe Global Investment Trends Monitor, publicado por ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), que identifica una diferencia entre el comportamiento de los flujos de capital extranjero y los anuncios de nuevas inversiones productivas.

En la región, el valor de los proyectos de inversión desde cero, conocidos como greenfield, cayó 18%, mientras que el número de proyectos anunciados disminuyó 5%.

La contracción fue mayor en el financiamiento internacional de proyectos, cuyo valor retrocedió 35% y el número de operaciones se redujo 31%.

En contraste, el valor de las fusiones y adquisiciones transfronterizas aumentó 230%, lo que refleja la influencia de este tipo de operaciones en los flujos regionales de inversión.

Panamá recibe $792.4 millones en inversión extranjera

En este contexto, Panamá registró una inversión extranjera directa de $792.4 millones durante el primer semestre de 2026, frente a una desinversión neta de $141.8 millones en igual período de 2025, según el informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado y difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el MEF, la desinversión registrada en 2025 respondió principalmente a decisiones de reorganización corporativa de un conglomerado bancario con licencia internacional, por lo que el despacho de Felipe Chapman descartó que estuviera relacionada con un deterioro de las condiciones estructurales para atraer capital extranjero.

Uno de los elementos más relevantes de la composición de la inversión recibida por Panamá es el peso de las utilidades reinvertidas, que sumaron $578.5 millones, equivalentes al 73% del total de la IED.

Esto significa que cerca de tres de cada cuatro dólares contabilizados como inversión extranjera durante los primeros seis meses del año correspondieron a ganancias que empresas extranjeras establecidas en el país decidieron reinvertir.

Por otra parte, el componente de otra inversión, integrado principalmente por préstamos y financiamientos entre empresas matrices y filiales, alcanzó $212.9 millones. Mientras tanto, las acciones y otras participaciones de capital registraron entradas netas por $1.1 millones.

Desde la perspectiva sectorial, las empresas no financieras captaron $385.6 millones, seguidas de las compañías establecidas en la Zona Libre de Colón, con $193.9 millones. Los bancos de licencia general recibieron $135.3 millones y los bancos de licencia internacional, $77.7 millones.

Centroamérica: más inversión, menos proyectos

El informe de la Unctad o de la ONU Comercio y Desarrollo, revela que Centroamérica recibió $30,000 millones en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, un aumento de 14% respecto al promedio semestral del año anterior.

No obstante, el número de nuevos proyectos de inversión anunciados en la subregión disminuyó 13%, lo que confirma que el crecimiento de los flujos de capital no necesariamente se traduce en un aumento de nuevas iniciativas empresariales.

La lectura económica más probable es que el aumento de la inversión no esté impulsado necesariamente por la apertura de nuevas empresas o la instalación de nuevos negocios, sino por la expansión, reinversión y operaciones financieras de compañías que ya están establecidas en Centroamérica.

En América del Sur, la inversión extranjera directa alcanzó $75,000 millones, con un crecimiento de 14%. En esta subregión, el número de proyectos nuevos aumentó 4%, aunque las operaciones de financiamiento internacional disminuyeron 33%.

Por su parte, el Caribe recibió aproximadamente $3,000 millones, un crecimiento de 51%, pero registró una reducción de 39% en los nuevos proyectos anunciados y de 56% en las operaciones de financiamiento internacional.

La inversión mundial aumenta, pero persisten las dificultades

A escala mundial, la inversión extranjera directa aumentó 37% durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar $1,082 millones de millones.

El crecimiento estuvo concentrado principalmente en las economías desarrolladas y estuvo impulsado por grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, así como inversiones estratégicas en semiconductores y centros de datos.

Sin embargo, el número de proyectos nuevos anunciados a nivel mundial disminuyó 15% y las operaciones de financiamiento internacional retrocedieron 11%.

Se requiere más confianza para invertir

La secretaria general de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan, advirtió durante el Foro Mundial de Inversiones 2026, celebrado en Doha, Qatar, sobre las contradicciones que enfrenta el panorama internacional de inversiones.

“Una de las paradojas centrales de hoy es que el mundo está generando niveles récord de inversión junto con niveles récord de desconfianza”, expresó durante su intervención.

Grynspan destacó que cerca de la mitad de las inversiones en nuevos proyectos se concentra actualmente en sectores estratégicos, como inteligencia artificial, semiconductores, energía limpia y minerales críticos, frente al 17% que representaban hace cinco años.

“El auge no está llegando a todos los sectores y, ciertamente, tampoco a todos los países”, señaló.

“La inversión es, ante todo, una cuestión de confianza: confianza en el futuro, en las alianzas y en una prosperidad compartida”

La secretaria general de la ONU Comercio y Desarrollo, señaló que se debe generar confianza para atraer inversiones y respectar los contratos y dar seguridad jurídica.

“Invertir es confiar en que un contrato será respetado al otro lado de una frontera”, reiteró en Doha.

La Unctad advierte que las tensiones geopolíticas, los mayores costos de financiamiento, la presión de los precios energéticos y los cambios en las cadenas de suministro continúan afectando las decisiones de inversión.

También señala que el número de anuncios de proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las economías en desarrollo disminuyó alrededor de 25%, lo que representa un desafío adicional para movilizar recursos hacia infraestructura, energía y otros sectores prioritarios.

Los resultados fueron divulgados en el contexto del Foro Mundial de Inversiones 2026, celebrado en Doha, Qatar, del 25 al 27 de octubre, en el que el financiamiento para el desarrollo y la movilización de capital internacional figuraron entre los temas de discusión.