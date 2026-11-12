Jensen Huang renuncia a Nvidia en medio de escándalo por presunto espionaje chino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, que nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

La dimisión de Huang se produce en medio de una crisis reputacional y de seguridad nacional, tras revelaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales con una empresaria de origen chino, Alice Huang, también conocida como Huang Lee, a quien se le vincula al espionaje.

Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia, / Getty Images

Las acusaciones despertaron preocupación por el eventual acceso a información estratégica de Nvidia, líder mundial en chips para inteligencia artificial, y llevaron a la junta directiva a abrir una investigación independiente el pasado 8 de noviembre.

Caen las acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia registraron este jueves 12 de noviembre una caída del 10.54 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, tras conocerse la dimisión de su cofundador y consejero delegado, Jensen Huang.

Según datos de Google Finance, los títulos de la compañía retrocedieron 18.31 dólares, hasta situarse en 155.42 dólares por acción, frente a los 173.73 dólares del cierre del miércoles.

Cotización de las acciones de Nvidia al 12 de noviembre.

El desplome refleja la incertidumbre de los inversionistas ante la salida del ejecutivo que lideró la empresa durante más de tres décadas y la falta de un sucesor permanente, en momentos en que Nvidia enfrenta un creciente escrutinio por la controversia que rodea a Huang.

¿Quiénes quedan a cargo?

La junta directiva de Nvidia nombró como directora ejecutiva interina a Colette Kress, quien es vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde septiembre de 2013 y con una trayectoria previa de casi 25 años en Cisco y Microsoft.

Kress mantendrá sus actuales responsabilidades financieras mientras ejerce el liderazgo interino.

Fotografía de la nueva directora ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress. EFE/ Nvidia Newsroom

Asimismo, la junta directiva nombró a Jones, que es exconsejero delegado y expresidente ejecutivo de Synopsys, como el primer presidente de la junta en la historia de la empresa, que hasta ahora carecía de esa figura.

“Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera”, aseguró Jones en el comunicado.

Nvidia confirmó, además, que mantiene sin cambios la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, prevista para el próximo martes 17 de noviembre tras el cierre de Wall Street.

Con información de agencias de noticias como EFE

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