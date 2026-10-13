JPMorgan Chase aumenta 20.3% sus ganancias y acumula $52,954 millones hasta septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad financiera registró ganancias de $15,305 millones en el tercer trimestre, impulsadas por la banca de inversión y consumo, mientras su presidente ejecutivo, Jamie Dimon, advirtió sobre los riesgos de la inflación y la incertidumbre económica.

El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, obtuvo un beneficio neto de $52,954 millones entre enero y septiembre de 2026, un 20.3% más que en el mismo período del año anterior, según los resultados publicados este martes 13 de octubre por la entidad financiera.

En el tercer trimestre, el beneficio neto alcanzó los $15,305 millones, un 6.3% más que en el mismo período de 2025, cuando la entidad registró ganancias por $14,393 millones. El beneficio por acción diluida aumentó de $5.07 a $5.57.

Los ingresos netos reportados por el banco ascendieron a $50,172 millones durante el tercer trimestre, un incremento de 8% interanual. Por su parte, los ingresos netos por intereses alcanzaron $27,100 millones, un aumento de 13%, impulsados por mayores saldos de depósitos, el crecimiento del negocio de tarjetas de crédito y una mayor cartera de préstamos mayoristas.

Sin embargo, al comparar los resultados con el segundo trimestre de 2026, las ganancias del banco disminuyeron 28%, desde los $21,155 millones registrados entre abril y junio. Los ingresos netos reportados también retrocedieron 13% frente al trimestre anterior.

Los resultados del tercer trimestre estuvieron afectados por pérdidas netas de $658 millones en valores de inversión, cuyo impacto después de impuestos fue de $498 millones. Excluyendo este efecto, el beneficio neto del banco habría alcanzado los $15,800 millones, equivalentes a $5.75 por acción.

En cuanto a los gastos operativos, excluidos los intereses, JPMorgan Chase reportó $27,295 millones, un aumento de 12% frente al tercer trimestre de 2025. La entidad atribuyó este incremento principalmente a mayores remuneraciones, gastos de intermediación, mercadeo, tecnología y crecimiento de su plantilla en áreas comerciales.

Por otra parte, las provisiones para pérdidas crediticias totalizaron $2,743 millones, una disminución de 19% interanual. Los castigos netos de préstamos incobrables alcanzaron los $2,200 millones, mientras que la constitución neta de reservas fue de $539 millones.

Crecimiento de la banca de inversión y consumo

La división de banca comercial y de inversión fue uno de los principales motores de los resultados. Este segmento generó ganancias de $8,247 millones, un aumento de 20% interanual, mientras que sus ingresos netos alcanzaron $22,734 millones, con un crecimiento de 14%.

Dentro de esta división, las comisiones de banca de inversión sumaron $3,000 millones, un incremento de 14%, impulsadas principalmente por mayores ingresos por asesorías financieras.

Asimismo, los ingresos provenientes de las operaciones en mercados financieros alcanzaron $10,300 millones, un aumento de 15%. Destacó el crecimiento de 49% en los ingresos de renta variable, que llegaron a $5,000 millones, mientras que los ingresos de renta fija disminuyeron 4%, hasta los $5,400 millones.

En la banca de consumo y comunitaria, las ganancias aumentaron 13%, hasta $5,670 millones. Los ingresos netos de esta división alcanzaron $21,171 millones, un incremento de 9%, impulsados por el negocio de tarjetas de crédito, préstamos y servicios de administración patrimonial.

Durante el tercer trimestre, la entidad incorporó más de 650,000 nuevas cuentas corrientes netas y mantuvo, por sexto año consecutivo, el primer lugar en depósitos de banca minorista en Estados Unidos. Además, el volumen de compras realizadas con tarjetas de débito y crédito aumentó 10%, mientras que los clientes activos en las plataformas móviles crecieron 7%.

En el negocio de administración de activos y patrimonio, JPMorgan Chase registró ganancias de $1,843 millones, un incremento de 11% interanual. Los ingresos de esta división aumentaron 14%, hasta los $6,909 millones, favorecidos por mayores comisiones y entradas netas de recursos de clientes.

Los activos bajo administración alcanzaron los $5.2 billones, un crecimiento de 13%, mientras que los activos totales de clientes de esta división ascendieron a $7.9 billones, un aumento de 15%.

Dimon advierte sobre riesgos económicos

Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, destacó el desempeño de las distintas líneas de negocio durante el trimestre, aunque advirtió sobre los factores de incertidumbre que persisten en la economía estadounidense.

“La economía estadounidense siguió impulsada por una fuerte inversión empresarial y el gasto continuo de los consumidores. Sin embargo, los elevados déficits fiscales, la inflación persistente, los altos precios de los activos, el aumento de las tasas de interés y las condiciones geopolíticas continúan cambiando bajo la superficie”, señaló Dimon.

Jamie Dimon, máximo ejecutivo del JP Morgan Chase Bank. EFE

El ejecutivo añadió que estas condiciones podrían ser manejables, pero que la institución se mantiene preparada para enfrentar distintos escenarios económicos.

Dimon también explicó que el banco redujo sus recompras de acciones durante el trimestre, al considerar que podrá utilizar ese capital en oportunidades de inversión con rendimientos atractivos para los accionistas.

Al cierre de septiembre de 2026, JPMorgan Chase registraba activos totales por $5.1 billones y un patrimonio de los accionistas de $372,000 millones. La entidad mantenía, además, aproximadamente $1.5 billones en efectivo y valores negociables, mientras que el saldo promedio de préstamos alcanzaba $1.6 billones.

La institución también informó que distribuyó $4,400 millones en dividendos ordinarios, equivalentes a $1.65 por acción, y realizó recompras netas de acciones ordinarias por $664 millones durante el trimestre.