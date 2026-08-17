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    Jubilaciones: A punto de vencer el plazo detectan a miles de asegurados que perderán beneficios económicos si no cambian de sistema

    El director Dino Mon advierte que no habrá prórroga, a las 12:00 de la medianoche de este martes expira el tiempo para definir el futuro jubilatorio en Panamá.

    Martha Vanessa Concepción
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    Jubilaciones: A punto de vencer el plazo detectan a miles de asegurados que perderán beneficios económicos si no cambian de sistema
    Este martes expira el tiempo para definir el futuro jubilatorio en Panamá. LP/Elysée Fernández

    Este martes 18 de agosto, a las 12:00 de la medianoche, vence de forma improrrogable el plazo para que miles de cotizantes activos de la Caja de Seguro Social (CSS) utilicen las plataformas digitales y elijan su modelo de pensiones y hasta el momento más de 550 mil trabajadores asegurados se mantiene sin decidir.

    +info

    Pensiones CSS: qué debe hacer antes del 18 de agosto

    El director general de la institución, Dino Mon, confirmó que el sistema automatizado no concederá extensiones. Explica que la Ley, como está actualmente, no permite una extensión de tiempo.

    Hasta la fecha, solo 186 mil asegurados han manifestado su voluntad a través del portal oficial de Mi Caja Digital.

    Jubilaciones: A punto de vencer el plazo detectan a miles de asegurados que perderán beneficios económicos si no cambian de sistema
    El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon. Foto: LP / Alexander Arosemena

    Cifras

    El panorama estadístico de la CSS refleja 1.6 millones de cotizantes activos en el país, divididos de la siguiente manera:

    Sistema Solidario: Cuenta con 736 mil afiliados. De estos, un abrumador grupo de 552 mil personas no ha tomado ninguna decisión. Entre los 183 mil que sí completaron el trámite, el 98% (180 mil) decidió quedarse en el modelo solidario y solo el 2% (3 mil) migró.

    Sistema Mixto: Cuenta con 868 mil integrantes. Un total de 803 mil están exentos de este trámite, porque les falta más de 6 años para jubilarse y no tienen opción de cambiarse. De los 65 mil restantes que sí tienen la opción de cambio, apenas 4 mil han completado el proceso (75% prefirió quedarse y 25% cambió).

    Nuevos Cotizantes: Unas 29 mil personas ingresaron directamente al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria tras la reforma.

    ¿Qué pasa con los asegurados que no hagan nada?

    Dino Mon aclaró que para aquellos que no realicen ninguna acción antes de la medianoche, la CSS asumirá que desean permanecer en su sistema actual. La institución no tomará decisiones unilaterales por ellos; en su lugar, la plataforma enviará un reporte automático a los correos electrónicos confirmando su permanencia en el modelo vigente.

    Jubilaciones: A punto de vencer el plazo detectan a miles de asegurados que perderán beneficios económicos si no cambian de sistema
    La plataforma Mi Caja Digital fue lanzada en enero de 2025. Archivo

    El sistema detectó a miles que les conviene un cambio

    El director de la institución lanzó una alerta urgente para 4,040 personas identificadas mediante análisis de datos. De acuerdo con las proyecciones institucionales, a este grupo específico sí le conviene económicamente migrar de sistema, por lo que al ingresar, la plataforma le recomienda del cambio, pero aún no realizan el trámite.

    Mon exhortó a ingresar a la herramienta digital Mi Caja Digital para evaluar sus cuotas y proyecciones sin presiones, antes de que venza el tiempo.

    Reglas según los años para la jubilación

    El derecho a elegir está estrictamente ligado al tiempo que le resta al trabajador para jubilarse:

    Menos de 6 o 7 años para jubilarse: El sistema web mantiene habilitado el menú interactivo para que el usuario escoja activamente si quedarse o trasladarse.

    Más de 6 años para la jubilación: El traslado al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria es totalmente automático y obligatorio. No tiene opción de elegir.

    Las autoridades recomiendan que incluso los cotizantes que deseen quedarse en su modelo actual ingresen a la plataforma para dejar una constancia digital de su decisión ante cualquier eventualidad futura. La herramienta permite descargar un PDF de constancia.

    Martha Vanessa Concepción

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