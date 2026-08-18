La brasileña Vibra pone la mira en Centroamérica para impulsar su expansión internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Vibra, una de las mayores compañías energéticas de Brasil, tiene puesta la mira en el alto potencial del mercado de Centroamérica para impulsar su crecimiento y alcanzar el objetivo de liderar el sector de lubricantes en América Latina.

La tendencia al aumento de las flotas de vehículos y de maquinaria agrícola e industrial, sumada a una búsqueda cada vez más frecuente por lubricantes de mayor calidad por parte de los consumidores centroamericanos, suponen una gran oportunidad para la líder en el mercado brasileño de distribución de combustibles y lubricantes, según explicaron a EFE fuentes de la compañía.

De hecho, se espera que el mercado de lubricantes en América Latina alcance unos ingresos de más de 16,000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6 % entre 2024 y 2030, según proyecciones de la plataforma de inteligencia de mercado Grand View Research.

Ante este contexto, la dueña de la tradicional marca Lubrax oficializó el pasado julio el inicio de sus operaciones en Argentina, con una estructura comercial, industrial, logística y de producción y abastecimiento local propia, la primera fuera de Brasil.

Mientras tanto, busca abrir nuevas oportunidades de negocio en la América Andina, así como en Centroamérica, que, de acuerdo con la compañía, tiene un potencial equivalente a un tercio del actual mercado brasileño.

“Centroamérica es una región estratégica para el crecimiento de Vibra en el segmento de lubricantes y reúne características muy interesantes desde el punto de vista comercial para impulsar ese crecimiento”, remarcó en una declaración a EFE el CEO de Lubrax, Marcelo Bragança.

Panamá, una puerta de acceso a nuevos mercados

Con la mira puesta en esa expansión, Lubrax desembarcó el pasado 12 de agosto en la ciudad de Panamá para participar por primera vez en la Latin Tyre & Auto Parts Expo 2026, con el objetivo de promocionar su portafolio y conectar con potenciales compradores y socios estratégicos internacionales.

La feria internacional, orientada a los mercados de neumáticos, autopartes, lubricantes y soluciones para el sector automotriz, reunió entre el 12 y el 14 de agosto a más de 6,000 compradores de cerca de 50 países de toda Latinoamérica y el Caribe.

Además de albergar la feria, que es la mayor del sector en América Latina, Panamá también se posiciona como un importante hub logístico para la comercialización y distribución de productos hacia el resto de países de Latinoamérica.

Asimismo, presenta un mercado interno competitivo y prometedor, principalmente en el segmento de lubricantes destinados al sector marítimo, debido sobre todo al alto flujo de buques por el Canal de Panamá.

La apuesta de Vibra por los lubricantes

Con operaciones diversificadas en los sectores de combustibles, energía y transición energética, Vibra inauguró en noviembre de 2025 una unidad de negocio dedicada exclusivamente a los lubricantes.

La medida buscó reforzar el valor estratégico del segmento como una de las cinco vías de crecimiento de la empresa, que en el primer trimestre de 2026 logró un beneficio neto ajustado de 1,500 millones de reales (294 millones de dólares), un 63 % más que en el mismo periodo de 2025.

Los lubricantes también registraron resultados consistentes y alcanzaron el mayor volumen histórico para un primer trimestre, con un aumento del 7 % frente a 2025.

La compañía, que produce cerca de 460 millones de litros de lubricante al año, es la responsable de la mayor planta de lubricantes de América Latina, ubicada en la zona metropolitana de Río de Janeiro.