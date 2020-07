La compañía Kraaijeveld Groente & Fruit, con sede en Rotterdam, ha sido acusado de fraude aprovechándose del COVID, por un pequeño productor de Panamá.

CONTENIDO PATROCINADO

Jan Kraaijeveld les compró un contenedor de 40 pies de piñas MD-2 el 9 de marzo. Pero cuando el contenedor llegó al puerto de Rotterdam el 15 de abril, las autoridades de los Países Bajos habían dado la orden de cerrar los bares y restaurantes debido a la pandemia de coronavirus, por lo que Kraaijeveld no tenía mercado para vender sus palets de piñas a su mercado local.

En cambio, la compañía Inversiones JPW, S.A., compañía productora, alega que el señor Kraaijeveld les envió un correo electrónico diciendo que todo el contenedor de piñas había llegado en mal estado y que él lo botaría si ellos no aceptaban la devolución del contenedor. Cuando el productor le pidió a alguien del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, con sede en Rotterdam, que fuera a inspeccionar el contenedor, el señor Kraaijeveld le negó el acceso al contenedor, citando preocupaciones de COVID-19. Al día siguiente, le hizo lo mismo a un inspector de la empresa ExpertiseBureau HDG, una empresa certificada independiente de inspección de frutas que fue contratada por el productor panameño para que revisara la mercancía enviada, para corroborar la información del señor Kraaijeveld, negativa que pone en duda la credibilidad de la compañía Kraaijeveld Groente & Fruit.

“Es claro para nosotros en este momento que para el Sr. Kraaijeveld, el coronavirus proporcionó una cobertura útil para evitar que los inspectores verificaran su reclamo”, alegó el señor James Gooden representante legal de la compañía productora Inversiones JPW, S.A. “Señor Kraaijeveld no solo negó el acceso independiente a la caja, sino que también tiene que proporcionar acceso o datos de los sensores de temperatura colocados en el contenedor por el productor antes de que el contenedor sea sellado para su envío”. Más de un mes después de la llegada del contenedor (y después de que la compañía productora había procedido a contratar a un abogado holandés), Kraaijeveld envió a la compañía productora un “informe de control de calidad” de un supuesto tercero. El informe de la firma de inspección independiente de D-QUALITY SURVEY BV está plagado de inconsistencias (por ejemplo: Inversiones JPW, S.A., ni siquiera se menciona en él; el proveedor que figura en la lista es una compañía diferente), y está fechado el 15 de abril, el día en que llegó el contenedor y el mismo día que el señor Kraaijeveld negó a otros inspectores solicitados por la compañía productora la inspección del producto enviado por “preocupaciones de seguridad”. Además, cuando se contactó a las diferentes compañías que figuran en el informe, dijeron que no ordenaron esta inspección, pero confirmaron que compraron un contenedor de piñas del señor Kraaijeveld el 15 de abril el día en que tuvo lugar la cuestionable “inspección”. Además, la empresa de inspección, cuando fue contactada, no pudo confirmarnos si esta inspección realmente se llevó a cabo aclarar por qué había tantos defectos en el informe entregado por ellos.

“Es una pena que una Distribuidora de un país que brinda apoyo financiero a sus empresas durante esta crisis haya decidido aprovecharse de un pequeño productor de piña en Panamá”, dice el señor James. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras este hombre intenta defraudarnos y salir de un contrato válido”. De hecho, James Gooden, el representante legal de Inversiones JPW, S.A. ha presentado cargos de fraude criminal contra Kraaijeveld en Panamá, porque este tomó posesión del contenedor de 40 pies (número de caso: 202000033444), ya que tiene cómo sustentar con documentación su demanda.

English

A pineapple producer from Panama is accusing Netherlands-based Kraaijeveld Groente & Fruit of fraudulently claiming a shipment of pineapples had gone bad to avoid losing money due to the coronavirus pandemic.

Jan Kraaijeveld purchased a 40-foot container of MD-2 pineapples from them on March 9. But when the crate arrived on April 15, the Netherlands had been effectively shut down due to the coronavirus pandemic. With no bars and restaurants to buy the fruit, Kraaijeveld had no market left to sell his pallets of pineapples.

Instead, Inversiones alleges that Kraaijeveld sent them an email saying the entire container had rotted, and that he would dump the container if the producer did not agree to take them back. When the producer asked someone from the Panamanian Embassy to go inspect the container, Kraaijeveld denied them access, citing COVID-19 concerns. The next day, he did the same thing to an inspector from ExpertiseBureau HDG, a certified independent fruit inspection company.

“It is clear to us at this point that for Mr. Kraaijeveld, the coronavirus provided useful cover to keep inspectors from verifying his claim,” alleged Jim Gooden with Inversiones. “Mr. Kraaijeveld not only denied independent access to the crate, but also has yet to provide access or data from the temperature sensors placed in the container by the producer prior to the container being sealed for shipment.”

More than a month after the crate arrived (and after Inversiones had hired a Dutch lawyer) Mr. Kraaijeveld sent Inversiones a “quality control report” to Inversiones from a supposed third party. The report from the independent inspection firm of D-QUALITY SURVEY BV is riddled with inconsistencies (ex: Inversiones isn’t even mentioned in it – the supplier listed is a different company) and it is backdated to April 15, the day the container arrived and the same day that Mr. Kraaijeveld denied other inspectors requested by Inversiones for “safety concerns.” Further, when the different company listed on the report was contacted, they said they did not order this inspection, but did confirm that they bought a container of pineapples from Kraaijeveld on April 15 the day the questionable “inspection” took place. In addition, the inspection firm, when contacted, could not confirm to us whether this inspection actually took place, or why there were so many flaws in the report.

“It is a shame that a large wholesaler from a country which provides financial support to its companies during this crisis has decided to take advantage of a small pineapple producer from halfway around the globe,” says James. “We will not stand idly by while this man attempts to defraud us and squirm his way out of a valid contract.” In fact, James Gooden, the legal representative of Inversiones JPW SA has filed criminal fraud charges against Kraaijeveld in Panama where he took possession of the container (case number: 202000033444),

James Gooden is available for interviews and can provide documentation to support the company’s claims of fraud upon request. For more information, contact Inversiones JPW at localassistance507@gmail.com.

