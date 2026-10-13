La inteligencia artificial impulsa el crecimiento mundial, pero el FMI alerta sobre el aumento de la deuda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El FMI proyecta un crecimiento mundial de 3.1% para 2026, impulsado por la inversión en inteligencia artificial. Estados Unidos crecerá 2.3%, China 4.5% y América Latina y el Caribe 2.3%, en medio de un aumento de la deuda y los riesgos inflacionarios.

La inversión en inteligencia artificial (IA) sostendrá el crecimiento económico mundial en 2026, situado en el 3.1% (una décima más de lo previsto, pero cuatro menos que en 2025), amortiguando el impacto de la guerra de Oriente Medio, si bien la resistencia es dispar y disminuye con los altos niveles de deuda.

El informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentado hoy en Bangkok, que acoge esta semana la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, advierte que la economía crece “de manera desigual” y “con márgenes cada vez más estrechos para ajustes en el corto plazo”.

Estados Unidos y China: dos caras del comercio energético

La dos superpotencias mundiales, enfrascadas en un tira y afloja comercial y tecnológico, se ven impactadas de manera opuesta por el comercio energético. EUA se ayuda de su condición de exportador neto y del sólido consumo privado e inversión en IA para capear el impacto de su guerra en Oriente Medio, y mantiene el crecimiento previsto del 2.3%.

El FMI rebaja mientras una décima, hasta el 4.5%, el de China, el mayor importador de petróleo, ante el encarecimiento del mismo -que Pekín ha ayudado a contener gracias a reducir sus compras un 23% entre marzo y junio-, y los problemas estructurales de su economía.

“La resistencia está llegando a su fin”

El endeudamiento neto de los gobiernos de países desarrollados alcanzará el 5.2 % del PIB este año, la cifra más alta desde el final de la pandemia en 2021, subraya el diario Financial Times. “La deuda pública es alta y en aumento; los déficits son históricamente elevados en muchas economías”, advierte el FMI en su informe.

La economista jefe del FMI, Silvana Tenreyro, aseguró en una rueda de prensa en Bangkok que “la economía global ha sido resistente, pero esa resistencia está llegando a su fin”, cuando el conflicto prolongado en Oriente Medio “puede añadir presión adicional a la inflación” mundial, fijada en el 4.7 % para este año.

En otro informe sobre estabilidad financiera, también presentado hoy, el FMI apunta a que la inflación y las preocupaciones fiscales podrían provocar un aumento de los intereses de la deuda soberana y “desencadenar un mayor desorden en los mercados”.

La IA no llega a todas partes

El FMI rebajó las proyecciones de crecimiento económico en América Latina y el Caribe al 2.3% para este año, una décima menos que lo previsto en julio, con un desequilibrio entre los exportadores y los importadores de materias primas.

Tenreyro dijo que, hasta ahora, la IA no ha jugado un rol destacable en la economía latinoamericana, aun cuando el sector representa casi un tercio del crecimiento del comercio mundial en el último trienio, con lugares como Taiwán o India, donde crecen las inversiones en IA y centros de datos, con proyecciones respectivas de aumento del PIB del 10.7 % y del 7% en 2026.

No obstante, Tenreyro advirtió que el boom de la IA se “disipará”, mientras el informe de estabilidad financiera advirtió de una posible corrección en los valores relacionados con esta tecnología y del riesgo de ciberataques.

Diferencias entre los países en guerra

Rusia avanzará este año un 0,9 %, espoleada por la inversión bélica, una décima por debajo de Ucrania. El fondo prevé mientras una contracción del 2% de la economía de Oriente Medio y el Norte de África en 2026, 3.1 puntos menos que su pronóstico de abril, como consecuencia del conflicto regional.

El FMI ha aumentado en un punto porcentual su previsión de crecimiento para Israel en 2026, hasta el 4.5%, pero prevé que la economía iraní se contraiga un 7.6% en 2026.

El organismo señaló que los posibles efectos climáticos de El Niño, como inundaciones y sequías, pueden alterar los precios de las materias primas y sumarse a los ya elevados precios de fertilizantes por la guerra de Oriente Medio, impactando en el coste de los alimentos.

2.5 % de crecimiento de España, más del doble que la eurozona

El FMI ha elevado cuatro décimas, hasta el 2.5 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026, más del doble del proyectado para la Eurozona, a la que ha subido dos décimas el crecimiento para este año, hasta el 1.1 %.

En una charla paralela a los actos del FMI y el BM en Bangkok, el comisario de Economía de la Unión Europea (UE), Valdis Dombrovskis, defendió los avances en la diversificación comercial del bloque, que ha alcanzado recientemente acuerdos de libre comercio con naciones como Australia, India e Indonesia.