NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Navidad comienza a abrirse paso en Panamá y los primeros cargamentos de árboles naturales ya están llegando al país. Para esta temporada, se espera la importación de aproximadamente 45 contenedores procedentes de Canadá y Estados Unidos, que podrían transportar entre 18,000 y 40,500 árboles de Navidad.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), los primeros cuatro contenedores procedentes de Canadá ya llegaron a Panamá a través del puerto SSA Marine MIT, donde comenzaron las inspecciones fitosanitarias correspondientes.

El Mida explicó que cada contenedor puede transportar entre 400 y 900 árboles naturales, dependiendo de su tamaño y de la capacidad de carga. Asimismo, señaló que para este año se espera un ligero incremento en las importaciones en comparación con 2025, aunque la cantidad final podría variar conforme avance la temporada.

Además de Canadá, se espera la llegada de árboles procedentes del estado de Oregón, en Estados Unidos, donde profesionales de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Mida ya realizan inspecciones directamente en el lugar de origen.

45 Contenedores Llegarán a Panamá con árboles de Navidad procedentes de Canadá y Estados Unidos. 40,500 Árboles Es la cantidad máxima estimada de árboles naturales que podrían ingresar al país esta temporada. 4 Contenedores Procedentes de Canadá ya llegaron a Panamá y comenzaron a ser inspeccionados.

Según la información compartida por el ministerio, estas verificaciones buscan comprobar que los árboles cumplan con los requisitos de importación y las normas fitosanitarias establecidas por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

Estas medidas tienen como objetivo prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria nacional. En el caso de los cargamentos inspeccionados previamente en Oregón, el Mida explicó que, una vez lleguen a los puertos panameños, únicamente deberán cumplir con una revisión documental antes de obtener la autorización para su liberación.

Por su parte, los contenedores procedentes de Canadá que ya ingresaron al país están siendo sometidos a las inspecciones fitosanitarias correspondientes.

Según las proyecciones de las autoridades, el período de importación de árboles naturales se extenderá hasta mediados de noviembre, por lo que se espera que durante los próximos días continúe la llegada de nuevos cargamentos al país.