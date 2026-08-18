Lotería Fiscal Regional: Estos son los ganadores del primer sorteo en Albrook Mall que repartió $110,000 en premios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El MEF advirtió que varios participantes olvidan un requisito crucial en sus facturas.

El centro comercial Albrook Mall fue el escenario este martes del primer sorteo de la nueva jornada de la Lotería Fiscal Regional, correspondiente a los consumidores de la provincia de Panamá (Región #1), donde se repartieron $110,000 en efectivo entre 25 ganadores.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el sorteo contó con presencia de notario y Junta de Control de Juegos y los ganadores fueron los siguientes:

$10 mil

1. Didia Lorena Medina Solís.

2. Rubén Montenegro.

3. Yamir Cruz

4. Maribel Candanedo

5. Maritza Maestre

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional.

$5 mil

1. Jorge Jiménez

2. Naddiel Barsallo

3. Nairobis Ayala

4. Natividad Grant Acosta

5. Guillermo Flores

6. William Lin

7. Elida Quiel Quintero

8. Lila Alvarado

9. Gladis Herrera Vásquez

10. Ilsa Villalaz

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional.

$1 mil

1. Julia Rodríguez

2. Eda González

3. Marixenia Vergara

4. Ana Cristina Alzamora

5. Giampiero Rivera

6. Joselyn Rodríguez

7. Carlos Atencio

8. Luis Salazar

9. Christian Burgos

10. Xiomara Ayola

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional.

La entidad reiteró que la iniciativa busca incentivar la cultura tributaria y combatir la evasión fiscal.

Tras el sorteo advirtieron que hay muchos participantes que están olvidando escribir su nombre al reverso de cada factura, si no lo trae grabado.

Las autoridades recordaron que el procedimiento correcto exige recolectar cinco facturas fiscales, introducirlas en un sobre blanco o manila tamaño carta, escribir los datos personales en el exterior del sobre y, si no lo trae impreso, el participante debe escribir su nombre en la parte trasera de cada comprobante de compra antes de depositarlo en las urnas.

Para este ciclo, la DGI validará todos los comprobantes de compra que hayan sido emitidos formalmente entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026.

Calendario de Sorteos por Regiones

La tómbola de la Lotería Fiscal Regional continuará recorriendo las diferentes provincias del país durante el resto del mes bajo el siguiente cronograma:

Jueves 20 de agosto: Región #2 (Panamá Oeste, Colón y Darién) — Sorteo en Colón 2000.

Martes 25 de agosto: Región #3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas) — Sorteo en Chiriquí Mall.

Jueves 27 de agosto: Región #4 (Herrera, Los Santos y Coclé) — Sorteo por definir.

Lotería Fiscal. Archivo

Distribución de los Premios por Región

Cada uno de los cuatro bloques regionales reparte exactamente la misma estructura de incentivos financieros, sumando un gran total de $440,000 a nivel nacional:

5 ganadores de $10,000.00 cada uno.

10 ganadores de $5,000.00 cada uno.

10 ganadores de $1,000.00 cada uno.

Urnas en Panamá Oeste y Provincias Centrales

Las urnas oficiales se mantienen habilitadas en los principales centros comerciales de cada región para recibir los sobres antes de las fechas límite establecidas.

Westland Premium Outlets (Sede oficial de recaudación en la zona).

Arraiján Town Center (Frente al comercio Piñas Locas).

Santiago Mall (Veraguas).

Chiriquí, Bocas del Toro y Colón