Más allá del Canal: las oportunidades que el Foro Económico Mundial identificó en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La estabilidad económica, la seguridad jurídica y la posición estratégica del país fueron identificadas por el Foro Económico Mundial, como ventajas para atraer capital internacional.

Representantes de 28 empresas de los sectores financiero, energético, gasíferos, tecnológico, logístico y marítimo entre otros, exploraron oportunidades de inversión en Panamá, dentro de la visita que organizó el Foro Económico Mundial al país a mediados de octubre.

El organismo sirve de enlace entre los gobiernos y el sector privado para crear espacios que permitan explorar nuevos negocios.

Con una agenda de dos días y medio de reuniones los invitados por el Foro Económico Mundial (WEF), conocieron sobre los proyectos del Canal de Panamá con puertos en proceso de licitación, el gasoducto, y la construcción del reservorio de agua de río Indio.

A lo que se sumó el plan para licitar tres puertos por parte del Estado (Balboa, Cristóbal y el de Isla Margarita), planes para ampliar la capacidad de energía, nuevos desarrollos tecnológicos, las leyes que incentivas empresas sedes multinacionales, empresas de manufactura y la estrategia de semiconductores y de inteligencia artificial.

Luego de estos encuentros, el mensaje de Alois Zwinggi, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF), fue que el país ofrece condiciones para invertir como la estabilidad económica, las reglas claras y la dolarización como ventajas competitivas.

Zwinggi destacó que entre los principales atractivos del país figuran la estabilidad política, la seguridad jurídica y una economía dolarizada, factores que contribuyen a reducir los riesgos para los inversionistas.

“El marco jurídico y las reglas claras resaltaron también y la estabilidad política”, señaló, al agregar que “el hecho de que la economía está dolarizada también contribuye mucho a bajar los riesgos financieros”.

Alois Zwinggi, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF) LP/Katiuska Hernández

El ejecutivo aseguró que varios empresarios llegaron con una visión limitada de las posibilidades de inversión en Panamá, principalmente asociadas al Canal y al movimiento de carga, pero descubrieron oportunidades adicionales.

“Muchos de los visitantes sí conocían Panamá, pero no estaban realmente informados de la amplitud de las oportunidades”, afirmó.

Entre los sectores que despertaron interés mencionó la transición energética y los centros de datos, además de los proyectos de infraestructura vinculados al Canal.

“Mucha gente se quedó sorprendida de la amplitud de las oportunidades”, sostuvo.

El reto de convertir inversión en empleo

La visita y la visión de los inversionistas adquieren especial relevancia en un país como Panamá, que mantiene una economía en crecimiento, pero todavía enfrenta dificultades para traducir ese dinamismo en oportunidades laborales. La última medición del mercado laboral redujo el desempleo a 8.5%, pero 189,188 personas todavía buscaban trabajo y otras 784,244 se encontraban en la informalidad.

El desafío va más allá de reducir la tasa de desocupación. El 45.8% de los ocupados no agrícolas trabaja en condiciones de informalidad y los jóvenes siguen enfrentando barreras para ingresar al mercado laboral. Entre los menores de 20 años, el desempleo alcanza el 26.3%, mientras que entre quienes tienen de 20 a 24 años llega al 22.6%.

En ese contexto, la inversión extranjera tiene una dimensión que va más allá de los capitales que pueda atraer. Panamá necesita proyectos que amplíen su capacidad productiva, generen empleos formales, demanden talento local y eleven los niveles salariales. La pregunta no es solamente cuánto interés despierta Panamá entre los inversionistas, sino cuánto de ese interés puede convertirse en oportunidades concretas para su población.

Crecimiento económico y capital humano

Al referirse al desempeño económico panameño, Zwinggi destacó las cifras de crecimiento presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Muchos países europeos estuvieron muy orgullosos de tener estos resultados económicos”, expresó, al mencionar un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 5.5%, según la cifra que recordó durante la conferencia.

También consideró que la inflación relativamente baja y la composición demográfica del país representan ventajas, aunque advirtió sobre la necesidad de fortalecer la educación y la capacitación de los trabajadores frente al avance de la inteligencia artificial.

“Creo que Panamá tiene una base muy interesante para desarrollar más estas oportunidades”, afirmó.

Davos, una próxima oportunidad

El presidente ejecutivo del WEF explicó que la organización trabajará para facilitar contactos entre Panamá, gobiernos y empresas internacionales durante la próxima reunión anual de Davos, prevista para enero de 2027 y en la que ya se ha confirmado la asistencia del Presidente José Raúl Mulino y una comitiva.

Entre las posibles conexiones mencionó a Singapur, por las similitudes de ambos países como centros estratégicos de comercio y servicios.

No obstante, aclaró que los encuentros no representan compromisos automáticos de inversión, sino oportunidades para que empresas y gobiernos desarrollen proyectos concretos.

“Nosotros creamos oportunidades de encuentros y ahí son los gobiernos o las empresas que después tienen que hacer algo con esto”, puntualizó.

Sectores y oportunidades identificadas: