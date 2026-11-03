NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La interrupción del suministro eléctrico se registró a las 8:33 a.m. de este 3 de noviembre y afectó durante cinco minutos a más de 20 mil clientes en distintos sectores de la capital. Naturgy atribuyó el incidente a la pérdida de generación en la Central Costa Norte.

Naturgy Panamá informó que una interrupción en el Sistema Interconectado Nacional, originada por la pérdida de generación en la Central Costa Norte, afectó el suministro eléctrico de más de 20 mil clientes en distintos sectores de la capital.

La empresa distribuidora Naturgy comunicó que el incidente se registró a las 8:33 a.m. de este martes 3 de noviembre de 2026, debido a un evento externo a su red eléctrica.

Según Naturgy, la interrupción del servicio se prolongó por aproximadamente cinco minutos y afectó a clientes de Betania, Dos Mares, Albrook, El Cangrejo, El Carmen, Edison Park, La Alameda, Vía Israel, San Francisco, Vía Porras, Vía Italia, Punta Pacífica y Paitilla.

Informamos a nuestros clientes que a las 8:33 del día de hoy 3 noviembre, se dio un evento externo a nuestra red con origen en Sistema Interconectado Nacional debido a la pérdida de Generación en la Central Costa Norte. Este evento, ajeno a nuestra responsabilidad, afectó por espacio de 5 minutos el suministro eléctrico de más de 20,000 clientes en los sectores de Betania, Dos Mares, Albrook, El Cangrejo, El Carmen, Edison Park, La Alameda, Vía Israel, San Francisco, Vía Porras, Via Italia, Punta Pacifica y Paitilla en la Ciudad Capital. @tvnnoticias @criticaenlinea @MiDiarioPanama @DiaaDiaPa @traficocpanama @EstrellaOnline — Naturgy Panamá (@NaturgyPa) November 3, 2026

La compañía aclaró que el evento fue ajeno a su responsabilidad y explicó que se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Centro Nacional de Despacho para normalizar el suministro eléctrico.

Naturgy ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados por esta interrupción, que coincidió con la celebración de las fiestas patrias en Panamá.