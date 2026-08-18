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    Empleo

    Mayer Mizrachi anuncia próxima feria de empleo con 4 mil plazas disponibles

    Según el alcalde, más de 60 empresas han confirmado su participación.

    Martha Vanessa Concepción
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    Mayer Mizrachi anuncia próxima feria de empleo con 4 mil plazas disponibles
    La feria de empleo espera ofertar 4 mil plazas. LP / Archivo

    Una nueva y masiva feria de empleo ha sido programada con 4,000 plazas de trabajo estimadas, gracias a la participación de más de 60 empresas de diversos sectores comerciales del país, anunció este martes el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi.

    El jefe de la comuna capitalina extendió una invitación formal a los ciudadanos desempleados o en búsqueda de nuevas oportunidades para que comiencen a preparar y actualizar sus hojas de vida.

    De acuerdo con Mizrachi, el objetivo es tender puentes directos y eficientes entre el talento humano local y las corporaciones que actualmente mantienen vacantes disponibles.

    Mayer Mizrachi anuncia próxima feria de empleo con 4 mil plazas disponibles
    En Panamá la tasa de desempleo se ubica en 7.4% equivalente a 155,625 personas desocupadas.

    Esta sería la tercera feria de empleo convocada por el municipio capitalino. La primera de ellas logró en julio de 2025 concentrar a 234 empresas con un impacto de asistencia que superó los 15,000 ciudadanos.

    Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la segunda jornada ofreció más de 10,000 vacantes que incluyeron programas de pasantías juveniles y plazas inclusivas para personas con discapacidad.

    Para esta nueva edición de septiembre informaron que los detalles logísticos específicos, tales como el lugar del evento, los horarios de atención y el catálogo completo de las empresas participantes, serán divulgados de forma progresiva durante los próximos días.

    Mayer Mizrachi anuncia próxima feria de empleo con 4 mil plazas disponibles
    La mayoría de las personas desempleadas que acuden a las ferias de empleos son jóvenes. LP/ Archivo

    Requisitos generales para los postulantes

    Los interesados en participar en estas jornadas de empleo deben ir preparándose y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones generales para sus postulaciones:

    Formato digital: Mantén una copia de tu currículum en formato PDF en tu teléfono móvil o correo electrónico.

    Hojas de vida: Lleva varias copias impresas, actualizadas y con fotografía reciente.

    Documento de identidad: Presentar su cédula de identidad personal vigente (original y copia).

    Historial policivo: Cuenta con tu récord policivo actualizado (algunas empresas lo solicitan de forma obligatoria).

    Ropa adecuada: Asiste con vestimenta formal o de business casual para entrevistas inmediatas.

    Títulos y cursos: Llevar copias de tus diplomas principales o certificaciones técnicas si aplicas a puestos especializados.

    Martha Vanessa Concepción

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