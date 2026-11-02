NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá contratará a la firma internacional Hogan Lovells Cadwalader US LLP para que asuma su representación legal en el arbitraje internacional promovido por CK Hutchison Holdings Limited, empresa con sede en Hong Kong.

La contratación, mediante un procedimiento excepcional, fue autorizada este lunes 2 de noviembre por el Consejo de Gabinete al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El contrato asciende a $3,887,350 y tiene como objetivo asumir la defensa del Estado panameño en el proceso que se tramita bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

El Gobierno recibió el 19 de agosto de 2026 la notificación de la solicitud de arbitraje presentada por CK Hutchison. La empresa está representada en este procedimiento por los bufetes Paul Hastings LLP, con sede en Washington D. C., y Morgan & Morgan Legal, en Panamá.

El conflicto tiene su origen en la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial de Ck Hutchinson, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

El 29 de enero de este año, medios estadounidenses dieron a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde declaraba inconstitucional la ley que había aprobado el contrato entre el Estado panameño y la empresa.

Tras el fallo, Panama Ports Company anunció otro arbitraje internacional contra Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el 3 de febrero de 2026.

Posteriormente, CK Hutchison notificó su propio proceso arbitral contra el Estado panameño, el 19 de agosto de 2026.