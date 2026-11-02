NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo de Gabinete autorizó al Metro de Panamá a contratar por $16.2 millones al consorcio PMTS Línea 3 para continuar con la gerencia del proyecto, la coordinación de las obras y la asistencia técnica de la Línea 3 hasta junio de 2029.

El consorcio está integrado por las empresas Nippon Koei Co., Ltd., Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd. y Nippon Koei Lac, Inc.

Los servicios incluyen la gerencia del proyecto, la coordinación entre los distintos componentes de la obra y la asistencia técnica necesaria para su desarrollo, especialmente en el tramo soterrado.

Según el comunicado, cuando se firmó el contrato original MPSA-19-2022 todavía no estaban definidas todas las condiciones del tramo subterráneo de la Línea 3. Por esa razón, se contempló inicialmente que los servicios de gerencia se extendieran hasta enero de 2027.

Sin embargo, el Metro modificó el calendario de esa contratación y estableció el 31 de julio de 2026 como fecha de terminación. La nueva contratación busca mantener estos servicios desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 30 de junio de 2029, con dos meses adicionales para la liquidación del contrato.

La Línea 3 conectará Albrook con Ciudad del Futuro, en Arraiján, mediante un sistema de monorriel de aproximadamente 25 kilómetros. Uno de los componentes principales es el túnel de más de 4.5 kilómetros que pasa por debajo del Canal de Panamá.

El pasado 26 de octubre, la tuneladora Panamá llegó a Albrook y completó la excavación de ese tramo subterráneo. La obra registraba entonces un avance global del 82%, con una fecha prevista de terminación para finales de 2028.