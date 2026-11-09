Miambiente reporta resultados de análisis de agua cerca de la antigua mina El Remance

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los análisis realizados el 19 de octubre en las captaciones de San Francisco y Santiago no detectaron arsénico ni otros contaminantes, según la entidad. La vigilancia ambiental continúa.

Los análisis de agua realizados en las áreas de captación de los ríos que abastecen las plantas potabilizadoras de San Francisco y Santiago, en la provincia de Veraguas, no detectaron rastros de arsénico ni de otros contaminantes, de acuerdo con información del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) divulgada este lunes 9 de noviembre, cuando se cumplió un mes del sismo de magnitud 7.5 con epicentro en la región de Azuero, que provocó un deslizamiento de tierra en la antigua mina El Remance.

De acuerdo con la entidad, las pruebas de metales efectuadas el pasado 19 de octubre arrojaron resultados “dentro de los parámetros de referencia establecidos para las captaciones evaluadas”.

De acuerdo con la información oficial, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también informó que “sus controles no han identificado condiciones fuera de lo normal” en el agua que ingresa a las plantas potabilizadoras “ni en la que producen”. Sin embargo, las autoridades afirman que mantienen la vigilancia ambiental en el área afectada.

Hasta la fecha y tras el deslizamiento de tierra, Miambiente ha realizado 90 actividades de monitoreo y recolección de muestras de aguas superficiales y subterráneas, pozos, suelos y sedimentos.

El seguimiento forma parte de la primera fase de los trabajos de remediación ambiental en la antigua mina El Remance, ubicada en San Francisco de Veraguas, que permanece abandonada desde hace 27 años.

MiAmbiente tomó pruebas del agua en el área días después del sismo. Foto/Ministerio de Ambiente

Como parte de estas intervenciones, Miambiente informó sobre una inversión de $817,930.81 en proyectos de saneamiento y tratamiento de agua para las comunidades cercanas a la antigua mina.

Uno de los proyectos en ejecución es la construcción de seis soluciones sanitarias individuales en la comunidad de La Gorda, que incluyen baños y tanques sépticos para reducir la contaminación generada por aguas negras y residuales domésticas. De acuerdo con el ministerio, estos trabajos representan una inversión de $37,930.81 y registran un avance del 60%; se espera que estén concluidos en aproximadamente dos semanas.

Al mismo tiempo, se desarrolla la instalación de cuatro plantas modulares de tratamiento de agua que beneficiarán a las comunidades de La Gorda, Pato Arriba (Los Llanitos) y Las Mesillas. Este segundo proyecto implica una inversión de $780 mil y registra un avance del 40%. Las instalaciones incorporarán sistemas de electrofloculación, filtración, sensores de control de calidad del agua, equipos de bombeo y almacenamiento, además de mejoras en los tanques existentes. Según explicó la entidad, esta tecnología permitirá tratar el agua mediante procesos electroquímicos, sin necesidad de recurrir a la dosificación habitual de productos químicos.

Continúan evaluaciones en la antigua mina

Miambiente, junto con el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), mantiene evaluaciones técnicas para determinar las obras necesarias para contener y estabilizar el material que se desplazó durante el sismo.

Estas intervenciones buscan reducir el riesgo de nuevos deslizamientos y controlar el arrastre de sedimentos hacia la quebrada Veneno, una de las preocupaciones ambientales identificadas en el área afectada.

Mientras se definen las medidas de estabilización, las autoridades instalaron una malla perimetral de seguridad para restringir el acceso a la zona y disminuir los riesgos para la población.

No se ha precisado cuándo comenzarán las obras de estabilización del terreno.