MICI evalúa posibles afectaciones por el terremoto en 401 mipymes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Comercio e Industrias inició un diagnóstico para determinar las afectaciones y necesidades de las empresas ubicadas en las zonas impactadas por el sismo.

Un total de 401 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ubicadas en seis provincias del país están bajo evaluación del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que busca determinar si sus operaciones resultaron afectadas por el reciente terremoto y cuáles son sus principales necesidades para mantener la actividad productiva y preservar los empleos.

Así lo informó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al señalar que de las 401 empresas identificadas, 312 están ubicadas en las provincias centrales de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas que son las áreas más golpeadas por el terremoto de 7.5 de magnitud registrado el 9 de octubre, mientras que las 89 restantes se encuentran en Chiriquí y Bocas del Toro.

Moltó detalló que las empresas forman parte de los programas Mujer Exporta, Agroindustria Competitiva y Pymexport, por lo que están bien identificadas y se les dará seguimiento.

MICI evalúa daños en micro, pequeñas y medianas empresas tras el terremoto del pasado 9 de octubre. https://t.co/rzCfQipb2Y pic.twitter.com/UuqSvPPYbk — La Prensa Panamá (@prensacom) October 16, 2026

Además, indicó que estas empresas están mapeadas mediante el programa europeo Copernicus, una herramienta que facilita la identificación de zonas de interés y la priorización de las empresas que requieren seguimiento.

En tal sentido, informó que las direcciones de Industrias y Exportaciones del MICI comenzaron a contactar a las empresas para conocer su situación actual, verificar posibles afectaciones en sus instalaciones y operaciones e identificar las principales necesidades para continuar con sus actividades.

Comunidad costera de Santa Catalina, distrito de Soná, Veraguas. Posadas y locales y vivían del turismo y la pesca están afectados por el terremoto. LP/ Alexander Arosemena

“Además de atender las necesidades humanitarias, que ha sido una acción prioritaria de nuestro Gobierno también es fundamental conocer la situación de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, escuchar sus necesidades y determinar cómo podemos acompañarlas para que continúen sus operaciones y protejan los empleos que generan”, manifestó Moltó.

Afectaciones en comercios en Malena, comunidad costera en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, ubicada cerca de la península de Azuero. LP/ Alexander Arosemena

Agregó que la primera fase del monitoreo se concentrará en las empresas ubicadas en las principales zonas afectadas por el terremoto, con el propósito de recopilar información sobre los posibles efectos del sismo en la actividad económica local.

Los resultados servirán para elaborar un informe preliminar que permita dimensionar las afectaciones, establecer prioridades y orientar un plan de acción con las medidas de apoyo que correspondan, en coordinación con el PNUD.