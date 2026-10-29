MICI identifica 75 empresas con afectaciones por el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Comercio e Industrias mantiene bajo seguimiento a 454 empresas de las zonas afectadas por el sismo.

El número de empresas con afectaciones debido al terremoto del pasado 9 de octubre, que golpeó con mayor intensidad a la región de la península de Azuero, se elevó a 75.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que se amplío a 454 el número de empresas bajo seguimiento en las zonas afectadas, de las cuales unas 75 son las que evidencias mayores daños.

“Desde el Ministerio de Comercio e Industrias mantenemos seguimiento a 454 empresas de la zona afectada. Hemos logrado contactar a 362; de ellas, 75 han reportado algún tipo de afectación”, señaló Moltó.

El balance indica que, hasta el momento, el MICI ha logrado contactar al 79.7% de las empresas bajo seguimiento, mientras que 92 permanecen pendientes de contacto. De las empresas contactadas, el 20.7% ha comunicado algún tipo de afectación.

Los problemas identificados comprenden daños físicos en los establecimientos, reducción de ventas, dificultades para el abastecimiento y alteraciones operativas, algunas de las cuales han comenzado a superarse con las reparaciones de las carreteras.

Una de las sucursales del Banco Nacional de Panamá en Los Santo tuvo algunas afectaciones en el techo. LP/Alexander Arosemena

El ministro informó que se inició un recorrido por la zona afectada con acompañamiento de las Naciones Unidas y el Pnud, y se busca consolidar la información recopilada por las instituciones públicas y los gremios empresariales para cuantificar las pérdidas y evaluar posibles medidas de apoyo.

La prioridad, según Moltó, es recuperar la actividad económica, facilitar la reapertura de los negocios, mantener los empleos y contribuir a que las familias de las comunidades afectadas recuperen sus ingresos.

454 Empresas bajo seguimiento por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en las zonas afectadas. 550 Personas censadas, aproximadamente, vinculadas a actividades económicas, según Fedecámaras. 75 Empresas con afectaciones registradas hasta la fecha por el MICI.

Sector privado realiza censo

La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras), Alicia Jiménez, informó que el levantamiento preliminar realizado entre el sector empresarial y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) alcanza aproximadamente 550 personas vinculadas a actividades económicas censadas en las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026.

Jiménez advirtió que todavía no se ha determinado la magnitud de las pérdidas económicas y pidió agilizar los mecanismos de apoyo financiero para evitar una contracción de la economía regional.

“Nosotros lo único que apelamos siempre es a que las ayudas, si son financieras directas, para la parte operativa de las empresas, se haga lo más rápido posible para que no haya un efecto de contracción económica en el área”, dijo Jiménez.

La presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, señaló que se están buscando acuerdos con las entidades bancarias para flexibilizar las condiciones financieras de los negocios afectados por el terremoto.

Explicó que algunas empresas perdieron parte de sus estructuras e inventarios, mientras otras tuvieron que paralizar operaciones, pero deben continuar cumpliendo con el pago de planillas y obligaciones bancarias.

El presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (UNPYME), Franklin Martínez, advirtió que el impacto del terremoto del 9 de octubre sobre los pequeños negocios de la península de Azuero podría ser mayor que lo que reflejan las cifras oficiales, debido a que numerosas actividades económicas funcionan en la informalidad y no aparecen en los registros empresariales.

Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme). LP/Alexander Arosemena

Martínez explicó que en las comunidades rurales y de difícil acceso existen fincas, granjas, tiendas y pequeños hospedajes que generan ingresos, pero cuya falta de formalización dificulta contabilizar las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.

“Nuestro llamado urgente es hacia la formalización, porque no es esta la última de las crisis a las que nos vamos a enfrentar”, sostuvo.

Entre las afectaciones que identificó mencionó pequeños establecimientos comerciales, productores aislados por problemas de acceso vial y actividades turísticas perjudicadas.

Insistió en que la recuperación económica requiere un diagnóstico que incluya tanto a los negocios formalmente registrados como a quienes desarrollan actividades productivas fuera de los registros oficiales.