NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que 893 trabajadores de la empresa Serviestiba empezaron a recibir el pago de sus prestaciones laborales tras suscribir acuerdos voluntarios de mutuo consentimiento con la empresa.

La entidad informó que los pagos se realizan desde este viernes 30 de octubre mediante dos modalidades: transferencias bancarias vía ACH, efectuadas con fondos resguardados por el ministerio; y cheques correspondientes al fondo de cesantía, que serán entregados en las instalaciones del Mitradel, completando así el pago completo del monto suscrito en el mutuo acuerdo. Se informó que estos pagos se realizarán hasta el lunes 2 de noviembre.

Estos pagos se dan luego de que el pasado 12 de octubre el Mitradel ordenó el secuestro de las cuentas por cobrar de la empresa Serviestiba, que prestaba servicios de personal en los puertos de Balboa y Cristóbal, ante el anuncio del cierre de sus operaciones y la incertidumbre sobre el pago de las prestaciones laborales de 1,386 trabajadores de ambas terminales.

Lea aquí: Mitradel ordena secuestro de cuentas de Serviestiba

El ministerio informó que esta primera fase representa un avance en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Además, se indicó que la medida cautelar de secuestro de bienes se mantendrá vigente hasta garantizar el cumplimiento de las obligaciones con la totalidad de los trabajadores.