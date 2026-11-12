NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los nuevos expedientes de Panamá Compra contemplan 1,167 viviendas en Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí. Doce empresas figuran como contratistas seleccionadas. Una de las contrataciones también aparece en los registros publicados anteriormente.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) registró otros 24 actos de contratación por $35.01 millones para la construcción de 1,167 viviendas destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Con la incorporación de los nuevos expedientes publicados en Panamá Compra, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acumula hasta ahora 75 contrataciones por un monto de $124.08 millones, para la construcción de 4,197 viviendas en cinco provincias, a cargo de 21 empresas seleccionadas, frente a las 17 identificadas inicialmente.

Los expedientes, publicados en PanamaCompra el 9 y el 11 de noviembre, identifican a 12 empresas seleccionadas para desarrollar los proyectos en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí.

Las contrataciones se realizan mediante el procedimiento de compras por emergencia ambiental, al amparo de la Resolución de Gabinete No. 108 del 10 de octubre de 2026. Los documentos también identifican como fuente presupuestaria el Fideicomiso de Administración que está en Banco Nacional.