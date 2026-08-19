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    Mercado

    Moderna y Merck se disparan en Wall Street, tras los resultados de vacuna contra el cáncer de piel

    EFE
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    Moderna y Merck se disparan en Wall Street, tras los resultados de vacuna contra el cáncer de piel
    Imagen ilustrativa.

    Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck se disparaban este miércoles en Wall Street, un 130% y un 10%, respectivamente, tras divulgar que su vacuna contra el melanoma (un tipo de cáncer de piel) obtuvo resultados prometedores en un ensayo en fase avanzada.

    A las 11:00 hora local (15:00 GMT), los títulos de Moderna subían 82.41 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior y cada acción se vendía a 145.37 dólares; mientras que los de Merck ganaban 14.07 dólares y se cotizaban cada uno a 149 dólares.

    Con las subidas, la capitalización de Merck se sitúa ahora en torno a los 333,000 millones de dólares y la de Moderna ronda los 25,000 millones.

    Según un comunicado conjunto, el ensayo alcanzó su “criterio de valoración principal, la supervivencia libre de recaída y la supervivencia libre de metástasis a distancia”, es decir, el tiempo que pasa desde que se inicia el tratamiento sin que se disemine la enfermedad.

    “Esto supone el primer resultado positivo de fase III para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia contra el cáncer basada en ARNm”, aseguran las compañías, cuya vacuna utiliza el medicamento Keytruda.

    “Los resultados de hoy representan un momento histórico para el tratamiento adyuvante del melanoma. Este es el primer estudio de fase 3 que demuestra que este tratamiento, diseñado a partir de la ‘huella’ mutacional única del tumor de cada paciente, puede reducir el riesgo de recaída o muerte en pacientes con melanoma en estadio IIB-IV”, apunta -en la nota- Georgina Long, investigadora principal del estudio y directora médica del Melanoma Institute de Australia.

    La doctora Jane Healy, jefa de desarrollo temprano de oncología en Merck, dijo -en una entrevista con CNBC- que los resultados divulgados hoy “son muy significativos para los pacientes con esta enfermedad y muestran el potencial de lo que pueden significar para otros pacientes con cáncer en futuros ensayos”.

    EFE

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