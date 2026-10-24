Obras para remediar daño ambiental en mina El Remance tras terremoto superarían los $817 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Ambiente informó que se realizó un contrato para obras por $37 mil 930 y evalúa una inversión adicional de $780 mil para tratar el agua en tres comunidades. La mina fue abandonada hace 27 años sin un cierre formal.

La remediación ambiental de la mina abandonada El Remance, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, contempla una primera contratación por $37 mil 930.81 y una propuesta adicional de obras por un costo de $780 mil, destinadas a atender problemas de contaminación y mejorar el abastecimiento de agua en las comunidades cercanas.

Las intervenciones forman parte del plan anunciado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), luego de que el terremoto de magnitud 7.5, registrado el pasado 9 de octubre, provocara un deslizamiento en la antigua explotación minera.

La mina de El Remance fue abandonada hace 27 años sin un proceso de cierre formal, una condición que mantiene pendientes las labores de contención y recuperación de las áreas afectadas por la actividad minera.

Según Miambiente, el plan contempla varias fases para atender las alteraciones microbiológicas detectadas en el agua y la contaminación por metales en el suelo.

Detectan coliformes fecales en agua cerca de mina El Remance. Foto/Ministerio de Ambiente

La primera intervención, actualmente en ejecución, consiste en la construcción de servicios sanitarios individuales y tanques sépticos en la comunidad de La Gorda, donde los análisis de laboratorio identificaron niveles elevados de coliformes fecales en el agua cruda.

El contrato fue adjudicado a Técnicos en Construcciones Generales S.A. por $37 mil 930.81, con un plazo aproximado de ejecución de 50 días hábiles. Las obras serán supervisadas por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de Miambiente, con acompañamiento del Ministerio de Salud.

Tratamiento de agua requeriría $780 mil

De manera paralela, Miambiente informó que evalúa una propuesta técnica presentada por Corporación Quality Services, S.A. para instalar sistemas de tratamiento de agua en las comunidades de La Gorda, Mesillas y Pato Alto.

La iniciativa contempla un costo estimado de $780 mil para instalar cuatro sistemas modulares, cada uno con capacidad para tratar 1,500 litros de agua por hora.

El ministerio detalló que los equipos utilizarían tecnología de electrocoagulación y electrofloculación, complementada con procesos de filtración y desinfección. La propuesta incluye componentes de generación de energía solar, instalación, puesta en marcha, monitoreo y repuestos para un año.

En conjunto, los cuatro sistemas tendrían una capacidad nominal de tratamiento de 6,000 litros por hora.

Sin embargo, el ministerio no precisó cuándo se aprobaría la propuesta ni el plazo previsto para su instalación.

Pendiente la remediación de la mina

La segunda fase del plan contempla obras de contención y remediación en el área donde ocurrió el deslave.

La empresa Ingeniería Estrella S.A. tiene previsto ingresar este sábado 24 de octubre a la zona para realizar el levantamiento de información técnica y definir las acciones necesarias para intervenir el sector afectado.

El comunicado oficial no detalla el presupuesto de esta segunda fase, por lo que el costo total de la recuperación ambiental de El Remance todavía no está definido.

Miambiente señaló que este caso evidencia los riesgos de abandonar una explotación minera sin un plan de cierre ordenado, debido a que sus efectos ambientales pueden prolongarse durante décadas.

La institución informó que mantendrá las labores de monitoreo, evaluación y seguimiento técnico iniciadas desde el día siguiente al terremoto, en coordinación con el MICI y el Ministerio de Salud.