NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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América Latina y el Caribe solo alberga el 0.4% de la capacidad mundial de los grandes centros de datos, una brecha que aun es mayor en el ámbito de la inversión, teniendo en cuenta que representa el 6.6 % del PIB mundial y solo recibe el 1.12 % de la inversión en IA.

América Latina y el Caribe solo destina el 14% de sus exportaciones a la propia región, una debilidad que le impide aprovechar su ventaja competitiva en materias como las energías renovables, los minerales críticos y los alimentos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta es una de la conclusiones del informe “Perspectivas económicas de América Latina 2026. Profundizar la integración en una economía global cambiante”, elaborado por la OCDE y publicado este miércoles, que indica que esta región está “bien posicionada” para beneficiarse de las profundas transformaciones que están reconfigurando la economía mundial.

El informe hace referencia a la transición verde, una realidad que ha aumentado la demanda global de energías renovables, combustibles de bajas emisiones y minerales críticos, ámbitos en los que América Latina y el Caribe cuenta con ventajas significativas.

En este ámbito, la OCDE detalla que las fuentes renovables generaron el 64.3% de la electricidad de la región en 2024, más del doble de la media mundial (31.9%), lo que “puede atraer a industrias que buscan energía abundante y baja en carbono, reforzar la seguridad energética e impulsar las exportaciones de combustibles de bajas emisiones”, como el hidrógeno verde.

Respecto a minerales críticos, el informe destaca que la región concentra el 48% de las reservas mundiales de litio y el 36.6% de las de cobre, pero solo procesa y refina localmente el 20% de los minerales que extrae, por lo que considera clave impulsar esa transformación local, reforzar los vínculos con proveedores y crear empleo en este sector.

La inteligencia artificial es otra de las oportunidades que identifica el informe, sobre todo teniendo en cuenta que la geografía, clima y abundante energía renovable convierten a esta región en un destino atractivo para los centros de datos, cuya demanda mundial podría crecer entre un 19% y un 22% anual hasta 2030.

En la actualidad, América Latina y el Caribe solo alberga el 0.4% de la capacidad mundial de los grandes centros de datos, una brecha que aun es mayor en el ámbito de la inversión, teniendo en cuenta que representa el 6.6 % del PIB mundial y solo recibe el 1.12 % de la inversión en IA.

La OCDE recomienda no competir en la vanguardia tecnológica, sino aplicar la IA a los sectores en los que la región ya es fuerte, como el agroalimentario, la minería, las renovables, la logística y los servicios financieros, y apuesta por inversión en infraestructura digital, formación y financiación, además de cooperación regional en datos y regulación.

El documento publicado este miércoles también destaca el “papel estratégico” que puede desempeñar esta zona en el ámbito alimentario, que presenta una cuota del 18% de las exportaciones agroalimentarias mundiales.

La región puede contribuir a satisfacer la creciente demanda de alimentos mejorando la productividad, el valor añadido y la resiliencia climática.

Estas transformaciones, según la OCDE, pueden convertirse una vía para superar debilidades estructurales arraigadas, como la baja productividad, las brechas de infraestructura y de competencias y un espacio fiscal limitado.

No obstante, reconoce el contexto internacional complejo, con un crecimiento mundial débil, tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y vulnerabilidades climáticas, incluido el riesgo de un episodio de El Niño en la región, con posibles efectos sobre la agricultura, la infraestructura o la generación eléctrica.

Por ello, una región más integrada puede afrontar mejor las transformaciones globales, ya que para las empresas será más fácil ganar escala, capacidades y resiliencia, mientras que una inserción más profunda en los mercados globales puede impulsar la integración regional.

Precisamente, la integración comercial regional sigue siendo modesta, con unas exportaciones intrarregionales que representaron solo el 14% del total en 2024, menos que en 2000 (18%) y muy por debajo de África (17%), Asia (59%) y la Unión Europea (67%).

La OCDE remarca que existe un potencial importante para ampliar la integración comercial regional, que sigue viéndose obstaculizada por varios factores, entre ellos las barreras arancelarias y no arancelarias.