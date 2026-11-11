ONU Turismo destaca crecimiento turístico del 14% en Panamá y recomienda impulsar grandes eventos y convenciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, destacó el potencial de Panamá para atraer grandes eventos y señaló la formación del talento humano y la innovación como retos clave del sector.

Panamá registra un crecimiento de 14% en la llegada de visitantes internacionales, en contraste con el 2% registrado por la región de América Latina y el Caribe, y tiene la fortaleza de ser un centro de conexiones aéreas que atrae eventos, congresos y convenciones.

Así lo destacó Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, en una entrevista con La Prensa, en la que habló de los desafíos para mantener un crecimiento sostenible, aprovechar la nuevas tecnologías y captar mayor número de visitantes, en medio de un boom internacional de los viajes internacionales. Bayona asistió al Congreso Mundial de Turismo de Reuniones organizado por ICCA en Panamá.

Enfocarse en turismo de convenciones

Panamá cuenta con ventajas competitivas como su infraestructura, conectividad aérea, patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía y cultura. Natalia Bayona considera que el país debe aprovechar estas fortalezas para ampliar su oferta turística, especialmente mediante congresos, convenciones y grandes eventos vinculados al entretenimiento.

“Yo enfocaría los esfuerzos en el desarrollo de congresos y convenciones más enfocados en el entretenimiento”.

La ejecutiva plantea que estos encuentros no deben limitarse a una actividad aislada, sino convertirse en eventos capaces de generar otras experiencias, oportunidades de negocio y emprendimientos que beneficien a distintos sectores de la economía.

Su recomendación es fortalecer el posicionamiento internacional de Panamá como sede de grandes eventos, aprovechando su infraestructura y diversidad de atractivos.

Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, durante su presentación en el congreso de ICCA en el Panamá Convention Center. LP/Alexander Arosemena

“Panamá tiene mucho que ofrecer, yo soy panameña de corazón, he venido muchas veces y cada vez que vengo veo una evolución abismal en el desarrollo de todo”.

Según las cifras mencionadas por Bayona, el turismo en América Latina y el Caribe registra un crecimiento del 2%, mientras que Panamá alcanza un 14%, impulsado, de acuerdo con la ejecutiva, por su conectividad aérea, incentivos turísticos y posicionamiento como centro de congresos y convenciones.

“América Latina y el Caribe es una región llena de oportunidades y sin duda, este año va creciendo el turismo al 2%”.

En el panorama regional también sobresale El Salvador, con un crecimiento del 34%, mientras que República Dominicana destaca por el desarrollo de zonas económicas especiales vinculadas al turismo.

México mantiene una posición importante entre los destinos internacionales, mientras que Guatemala y Colombia han avanzado en conectividad aérea y nuevas rutas.

Panamá fue sede del 65.º Congreso Mundial de la ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones). LP/ Alexander Arosemena

Bayona considera que la diversidad cultural, la hospitalidad y los atractivos naturales representan fortalezas para el desarrollo turístico latinoamericano.

Los principales retos que enfrenta el turismo

La educación y la profesionalización del talento humano figuran entre los principales desafíos del sector. Bayona señala que el 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo cuenta con estudios de bachillerato, una situación que limita las oportunidades de desarrollo profesional.

Ante este escenario, considera necesario fortalecer la formación técnica, impulsar el emprendimiento y ampliar las oportunidades laborales para jóvenes y mujeres.

El turismo comprende más de 100 subsectores económicos y requiere profesionales especializados en áreas como historia, gastronomía, avistamiento de aves y patrimonio cultural.

Para Bayona, el crecimiento de la infraestructura hotelera y las inversiones debe ir acompañado de una fuerza laboral capacitada, con oportunidades de desarrollar carreras profesionales dentro de la industria.

ONU Turismo proyecta un crecimiento aproximado del 4% del turismo internacional. Entre las principales tendencias, Bayona identifica el interés por las experiencias auténticas y el creciente uso de herramientas digitales.

La inteligencia artificial está transformando la planificación de viajes y la búsqueda de destinos. Según la ejecutiva, el 90% de los turistas utiliza esta tecnología para explorar opciones turísticas.

“La inteligencia artificial nos está ayudando a ser más eficientes”.

Sin embargo, considera que los avances tecnológicos no sustituyen la hospitalidad, la cultura y el contacto humano. Los viajeros buscan cada vez más experiencias vinculadas con la identidad de los destinos, desde su gastronomía hasta sus tradiciones y expresiones culturales.

¿Cómo pueden los destinos enfrentar el exceso de turismo?

El crecimiento acelerado del turismo plantea desafíos relacionados con la sostenibilidad, la regulación y la convivencia entre visitantes y residentes.

Bayona menciona a Europa, que concentra el 52% del turismo internacional, como una región de referencia por las políticas implementadas para gestionar la actividad turística.

Entre los ejemplos destaca el caso de las Islas Baleares, en España, donde se han desarrollado medidas para regular el alojamiento turístico. En distintas ciudades europeas existen restricciones sobre el alquiler de viviendas para turistas, incluyendo límites de días y condiciones establecidas por las autoridades locales.

Para enfrentar estos desafíos, la ejecutiva considera fundamental la coordinación entre gobiernos, empresas, gremios, universidades y sociedad civil, con políticas que permitan mantener el crecimiento económico sin afectar la calidad de vida de las comunidades.