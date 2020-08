Panamá afirma que cumple requerimiento de la OMI en investigación por derrame

Gremios del sector marítimo panameño dieron a conocer este sábado 15 de agosto su respaldo a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en las investigaciones sobre el accidente del buque japonés MV Wakashio con bandera panameña, que luego de quedar encallado en las costas de la Isla de Mauricio, en el Océano Índico, causó un derrame de combustible en el mar.

La AMP informó que conjuntamente con las autoridades de la República de Isla de Mauricio, coordina esfuerzos para esclarecer el encallamiento y posterior derrame en el buque propiedad de la empresa japonesa Nagashiki Shipping Co. Ltd. que aún continúa en el sitio del derrame.

Esta embarcación encalló en las costas de isla de Mauricio el 25 de julio, pero fue 11 días después que se reportó el derrame de combustible de los depósitos que llevaba para abastecerse causando una contaminación en las cristalinas aguas de este país, situación que llevó a las autoridades a declarar una emergencia ambiental.

La Cámara Marítima de Panamá, que afilia a más de 200 empresas del sector, señaló en un comunicado que es consciente del estado de emergencia ante un momento de crisis a nivel mundial y los daños colaterales que se puedan ocasionar al medio ambiente, pero “expresamos nuestro apoyo a la AMP” para que se realicen las investigaciones bajo las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Igualmente, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) en un comunicado rechazó las recientes publicaciones “que afectan la credibilidad, confianza y trayectoria de la República de Panamá, en particular del Registro Panameño de buques que actualmente ocupa el primer lugar en el mundo con el mayor número de naves registradas”.

Apademar consideró como “infundados y sin respaldo” los señalamientos en contra del registro de naves panameño. Principalmente, indica, dado que, como gremio, “interactuamos constantemente con las autoridades competentes del país formando parte fundamental del proceso de inscripción, registro y seguimiento de las embarcaciones que enarbolan la bandera panameña”.

Al respecto, la AMP informó que durante los últimos 10 años ha reportado a la OMI 2 mil 732 incidencias ocurridas en la flota panameña (que van desde que una persona se caiga, hasta el hundimiento de un buque). Según la AMP, la incidencia por hundimiento está por debajo del 0.5%, lo cual representa una siniestralidad baja considerando las 8,400 naves activas que mantiene el registro panameño en este momento.

En el caso del buque MV Wakashio, la AMP aseguró que mantiene todas las pólizas de seguro vigentes, que también son emitidas por aseguradoras japonesas. “La nave técnica y estructuralmente era considerada como de riesgo bajo o mínimo”, aseguró. Este barco fue construido en astilleros japoneses bajo uno de los mejores estándares de construcción del mundo, clasificado por la sociedad de clasificación japonesa (NKCLASS), añadió.

“Un accidente o incidente marítimo es producto de muchos factores, no podemos dictaminar las razones de forma a priori, sin profundizar en los hechos y sin conocer realmente lo sucedido”, dijo el director de Marina Mercante de la AMP, Rafael Cigarruista. Añadió que la AMP no abandera buques de dudosa procedencia y siempre se hace la debida diligencia, las naves y sus dueños pasan por un proceso estricto de validación, “de hecho, este año 2020 hemos rechazado 118 que no cumplían con los requisitos y se han cancelado 200 naves, que no cumplen con los estándares internacionales”, explicó Cigarruista.

Personal del departamento de accidentes marítimos de la AMP está realizando las coordinaciones para viajar al lugar de los hechos, a fin de obtener información de primera mano, poder realizar las entrevistas a los tripulantes, revisar los equipos electrónicos de la embarcación y sus registros.

“Esperamos poder obtener el audio y video del Registrador de Datos de la travesía o VDR (por sus siglas en inglés). La Marina Mercante panameña de forma responsable le autorizó el acceso a la información, a las autoridades de la República de Isla Mauricio para apoyar en la investigación conjunta que debemos realizar, uno como Estado ribereño y otro como Estado pabellón miembros de la OMI”, dijo Cigarruista.

La AMP espera tener un informe preliminar en unos 90 días para esclarecer los hechos. Cabe resaltar que el derrame de combustible se da después 11 días de estar la nave encallada. Una de las interrogantes es por qué las autoridades del lugar no tomaron decisiones a tiempo para mover el barco del lugar. La embarcación no llevaba carga, pero transportaba unas 3,500 toneladas de combustible en sus depósitos para su operación. Es una nave de más de 200,000 toneladas de peso muerto, 300 metros de largo, 50 metros de ancho, es decir, consume una cantidad importante de combustible.