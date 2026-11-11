Panamá busca ganar terreno en una industria de eventos que aporta 1.8 millones de millones de dólares al mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), destacó el potencial de Panamá como centro de conexiones internacionales, aunque advirtió que América Latina debe mejorar su conectividad para captar más negocios.

Los congresos, convenciones, ferias y otros eventos empresariales se han convertido en un importante motor de la economía mundial. Durante 2025, esta industria aportó 1.8 millones de millones de dólares al producto interno bruto (PIB) global, una actividad en la que Panamá busca ampliar su participación aprovechando su conectividad aérea y su infraestructura para reuniones internacionales.

La magnitud de este mercado fue destacada por Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), durante su intervención en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), que se celebra del 8 al 11 de noviembre en el Panama Convention Center.

De acuerdo con el estudio Global Economic Significance of Business Events 2026, elaborado por el Events Industry Council y Oxford Economics, los eventos de negocios reunieron a 1,650 millones de participantes en el mundo durante 2025, generaron 1.3 millones de millones de dólares en gasto directo y sostuvieron 24.2 millones de empleos.

Gloria Guevara, CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Cortesía ICCA

Estas cifras reflejan el alcance económico de una actividad que beneficia a hoteles, aerolíneas, restaurantes, transporte, proveedores de tecnología y empresas de servicios, además de generar oportunidades de inversión en los destinos anfitriones.

En las Américas, los eventos de negocios reunieron a 454 millones de participantes y generaron $544,000 millones en gasto directo durante 2025. De ese monto, $488,000 millones correspondieron a Norteamérica y $56,000 millones a América Latina y el Caribe, donde participaron 118 millones de personas.

Panamá y el desafío de captar más negocios

Guevara reconoció el papel de Panamá como centro de conexiones internacionales, pero advirtió que América Latina todavía presenta deficiencias en su conectividad, lo que limita las posibilidades de captar una mayor cantidad de viajeros y eventos.

“Panamá es un hub muy importante, pero Latinoamérica no está muy conectada”, señaló la ejecutiva durante su exposición.

Para el WTTC, la mejora de la conectividad aérea, la simplificación de los trámites migratorios y el establecimiento de políticas que faciliten la movilidad de los viajeros son elementos fundamentales para aumentar la competitividad de los destinos.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, advirtió sobre los retos de conectividad de América Latina y destacó el potencial de Panamá para captar más turismo de negocios. Cortesía ICCA

La ejecutiva destacó que los organizadores de congresos necesitan movilizar participantes de diferentes países, por lo que la facilidad de acceso constituye un factor importante al momento de seleccionar las sedes internacionales.

Según las proyecciones del WTTC presentadas durante el encuentro, el gasto en viajes de negocios en las Américas alcanzará $565,000 millones en 2026, de los cuales Panamá captaría aproximadamente $1,200 millones, ubicándose en el puesto 15 de la región.

Estados Unidos concentra la mayor participación de ese mercado, con $458,300 millones, seguido por Canadá, con $42,300 millones; México, con $14,100 millones; y Brasil, con $12,700 millones.

$1.8 millones de millones fue el aporte de los eventos de negocios al PIB mundial en 2025. $1.3 millones de millones es el gasto directo mundial en eventos de negocios. $11.9 millones de millones es la contribución prevista del turismo a la economía mundial al cierre de 2026.

En Panamá, la actividad vinculada específicamente con congresos y convenciones ha generado ingresos directos por $192.6 millones entre enero y octubre de 2026, según informó la administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León.

La funcionaria detalló que el país tiene 188 eventos confirmados para este año, de los cuales más de 30 todavía están pendientes de celebrarse antes del 31 de diciembre.

Las cifras reflejan dos dimensiones diferentes del mercado: el gasto total asociado con viajes de negocios y los ingresos directos provenientes de congresos y convenciones.

El turismo mundial apunta a un nuevo récord

Durante su intervención, Guevara también presentó las perspectivas del conjunto de la industria mundial de viajes y turismo, cuya contribución económica podría alcanzar 11.9 millones de millones de dólares en 2026, con aproximadamente 375 millones de empleos sostenidos.

La ejecutiva señaló que el crecimiento se mantiene a pesar de las tensiones geopolíticas, los conflictos internacionales y las dificultades que afectan a la conectividad aérea en distintas regiones.

En 2025, la contribución económica de la industria alcanzó 11.6 millones de millones de dólares, mientras que el sector sostuvo 366 millones de empleos, aproximadamente uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo.

Guevara destacó que los viajes de negocios se encuentran entre los segmentos que impulsan el crecimiento turístico, junto con la recuperación de los desplazamientos internacionales y el dinamismo de los mercados asiáticos.

Las perspectivas de largo plazo también son favorables. Según las proyecciones presentadas, la contribución económica del turismo mundial podría alcanzar 17 millones de millones de dólares en 2036.

La falta de talento y las visas, entre los obstáculos

No obstante, el crecimiento del turismo internacional enfrenta desafíos estructurales.

Guevara advirtió que la industria podría registrar un déficit de hasta 43 millones de trabajadores en los próximos años, debido a la falta de personal y competencias profesionales necesarias para atender la expansión de las actividades turísticas.

La ejecutiva destacó la importancia de atraer a las nuevas generaciones, fortalecer los programas de capacitación e incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la productividad.

También cuestionó la complejidad de algunos procedimientos migratorios y planteó la necesidad de utilizar herramientas de identidad digital para agilizar los desplazamientos internacionales.

Entre las ocho prioridades del WTTC mencionó facilitar los viajes, fortalecer la preparación ante crisis, mejorar la gestión de los destinos, ampliar la conectividad, impulsar la sostenibilidad, desarrollar talento, incorporar inteligencia artificial y promover nuevas inversiones.

En el caso de los congresos, destacó que la inteligencia artificial puede contribuir a reducir costos, analizar información de los participantes y mejorar la experiencia de quienes asisten a los eventos.