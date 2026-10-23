Panamá se convierte en la capital mundial del café con el inicio de World of Coffee 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El World of Coffee 2026 reúne a toda la industria internacional en el Panama Convention Center. Mulino destacó que el evento pone al café panameño en el mapa mundial y demuestra que el país sigue avanzando pese a las secuelas del terremoto.

Panamá se convierte desde hoy, 23 de octubre, en punto de encuentro de la industria cafetera internacional con la celebración del World of Coffee Panamá 2026, la primera edición de esta feria en América Latina.

El evento se extenderá hasta el 25 de octubre en el Panama Convention Center, en Amador, con la participación prevista de más de 10,000 visitantes y alrededor de 370 expositores.

El presidente José Raúl Mulino destacó la importancia de que Panamá sea sede de esta cita internacional, al considerar que coloca la producción nacional, sus variedades, precios y sabores en el escenario mundial. También resaltó el esfuerzo de las familias cafetaleras, especialmente de Chiriquí, y la calidad del café que producen tanto en tierras altas como en zonas de bajura.

“Ya tenemos no solamente el Canal, tenemos un café, tenemos un centro logístico”.

El mandatario señaló que estos atractivos contribuyen a atraer visitantes e impulsar la actividad económica.

Presidente José Raúl Mulino. LP/ Elysée Fernández.

Además, manifestó su satisfacción por la realización del encuentro en medio de las afectaciones que dejó el terremoto y afirmó que “el país sigue avanzando” y que la gente no puede parar.

World of Coffee Panamá 2026.

El reconocimiento mundial del café Geisha, cultivado principalmente en las tierras altas de Chiriquí, será uno de los atractivos de la exposición, que reunirá a productores, compradores y especialistas para impulsar negocios, presentar innovaciones y abrir nuevos mercados.

En septiembre pasado, la subasta Best of Panama generó más de $3 millones en ventas. Un lote de Elida Estate alcanzó los $18,004 por kilogramo, mientras que en 2025 el Geisha panameño llegó al récord de $30,204 por kilogramo.

World of Coffee 2026. LP/ Elysée Fernández.

La agenda incluye el Campeonato Mundial de Barismo, con más de 50 campeones de distintos países, conferencias y un simposio dedicado al Geisha. La final de la competencia está prevista para el domingo 25 de octubre.

Pero el café panameño va más allá de esta variedad. Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el país produjo 7,759 toneladas métricas durante el ciclo agrícola 2025-2026, equivalentes a 170,708 quintales, un aumento del 1.1% frente al período anterior. Chiriquí concentró cerca del 70% de la producción nacional.

World of Coffee 2026. LP/ Elysée Fernández.

Durante su intervención, Mulino también se refirió a la ruta del café en Boquete y aseguró que la carretera alterna de entrada y salida del distrito está próxima a concluir. Explicó que la zona cuenta, además, con producción agrícola de pimentones para la exportación y otros rubros.

La cita busca fortalecer los vínculos comerciales y generar oportunidades en áreas como el tostado, la distribución, la gastronomía y el turismo, en una industria que enfrenta desafíos como los efectos del cambio climático sobre los cultivos.

La industria mundial llega al origen del café de especialidad

La inauguración de World of Coffee Panamá 2026 marca un hito para la industria cafetera internacional: por primera vez, este encuentro se celebra en América Latina y en un país productor.

Yannis Apostolopoulos, CEO de Specialty Coffee Association (SCA), destacó que el evento representa un cambio en la manera en que la industria se relaciona con sus productores.

“Hace décadas, nuestra industria se reunía en las ciudades donde se bebe café y los productores viajaban para conocernos”, recordó.

El ejecutivo reconoció el papel de Panamá en la transformación del mercado de cafés especiales: “Panamá no esperó que el mercado regalara calidad, sino que mostró al mercado lo que es la calidad”.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, destacó que la feria representa una oportunidad para generar negocios, atraer visitantes y proyectar al país como destino de reuniones internacionales.

“Los eventos internacionales tienen un efecto multiplicador que impacta de manera positiva nuestra economía, generando trabajo y oportunidades para nuestro país”, sostuvo.

Además, anunció que habrá puntos de donación y que un porcentaje de las ganancias del evento será destinado a la Cruz Roja para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

Para Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), recibir a la industria mundial representa la culminación de tres décadas de trabajo de los productores panameños, quienes apostaron por diferenciarse mediante la calidad en lugar del volumen.

Recordó que en 1996 surgió Best of Panama y que la incorporación de las subastas electrónicas en 2001 permitió conectar directamente a los productores con compradores internacionales.

Esa transformación abrió el camino para los precios extraordinarios del café Geisha, incluido un lote de Hacienda La Esmeralda que en 2025 superó los 30,000 dólares por kilogramo.

Sin embargo, Koyner subrayó: “Para mí, el mayor logro no es un precio récord, es la reputación que hemos construido juntos”.

Más allá de los negocios y los récords de las subastas, los organizadores coincidieron en la importancia de fortalecer el futuro de la caficultura y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

Koyner advirtió que mantener el reconocimiento internacional exige consistencia, innovación y compromiso con la calidad en cada cosecha.

“El futuro del café panameño depende de las personas que decidan cultivarlo el día de mañana”, afirmó. El productor resumió el significado de recibir World of Coffee con una frase que refleja la evolución de la industria nacional: “Hace 30 años salimos a buscar al mundo para que conociera nuestro café. Hoy el mundo ha llegado a nuestra casa”.