NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nadkyi Duque, presidenta de Camtur, indicó que 90% de los hoteles del país están activos y se trabaja para la recuperación de las áreas afectadas por el Sismo. Hasta julio Panamá recibió a más de 2 millones de visitantes internacionales.

Tras el terremoto que afectó a Panamá el pasado 9 de octubre con una magnitud del 7.5, los gremios del sector turísticos y de la aviación llaman a levantar el ánimo y trabajar para que no decaiga el destino país y se generen fuentes de ingreso y trabajo para las comunidades afectadas y para la reactivación económica en general.

“Panamá está abierto”, expresó Nadkyi Duque, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur) al señalar que el 90% de la infraestructura hotelera del país está activa con un 67% de ocupación, mientras se trabaja en coordinación con el gobierno y las comunidades para ayudar a los afectados por el sismo que impactó fuertemente a las provincias centrales.

“Panamá se está recuperando prontamente. Se han hecho todas las inspecciones necesarias para garartizar la seguridad de las infraestructuras. La ciudad no se vio afectada. Estamos abiertos, Panamá sigue siendo un país seguro”, expresó Duque.

El sentir del sector es cobrar ánimo y no perder la oportunidad que tiene Panamá para seguir atrayendo visitantes a la vez de reconstruir las áreas afectadas y mantener el empleo de las comunidades que viven de la actividad turística.

“Tenemos un equipo que están trabajando en brindar ayuda en las zonas afectadas. Así como nos recuperamos de la pandemia de Covid, vamos a recuperarnos prontamente del sismo”, agregó la presidenta de Camtur al indicar que son pocas las áreas afectadas en el interior del país.

Duque considera que en este momento es vital que el sector turístico que no fue afectado en el resto del país, sigua activo. “Tenemos que seguir trabajando para no sumar a esta crisis, una pérdida del destino y una pérdida económica porque ahora más que nunca se necesitan los recursos y los empleos para reconstruir el páís”, destacó.

Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, sostuvo que se reforzará la ayuda hacia las áreas afectadas mientras se sigue promovimiento el destino de Panamá en el mundo.

Detalló que recorrió varias zonas como playa Venao y Santa Catalina y pudo percibir que hay infraestructuras hoteleras que siguen operando, al igual que restaurantes, en medio de un esfuerzo para que las familias de los colaboradores que se vieron afectadas no pierdan su sustento y puedan levantarse pronto.

Admitió que los hoteles más afectados son Hotel Playa Venao, El Sitio, Dos Continentes y otros con mediados daños como Mikonos en Santiago.

“En Panamá nos hemos caído varias veces, y nos hemos sabido recuperar, vamos a enfocarnos en eso”, dijo De León.

Hasta julio ingresaron al país, más de 2.04 millones de visitantes internacionales, lo que representó un crecimiento de 18.1% frente al mismo período de 2025, según cifras preliminares de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

De ese total, 1.59 millones fueron turistas, es decir, visitantes que pernoctaron en el país, 18.4% más que los que visitaron el país el año pasado por ese mismo período.

El crecimiento del turismo también se reflejó en los ingresos de divisas, que alcanzaron $4,449.5 millones, un aumento de 15% respecto a los $3,868.6 millones registrados un año antes. Esto representa $580.9 millones adicionales.

El gasto promedio por visitante se situó en $2,180 por estadía, equivalente a unos $273 diarios, con una permanencia aproximada de ocho días.

En cuanto a la ocupación hotelera en Panamá, el informe de la ATP estima que alcanzó 67.7% en julio de 2026, según el monitoreo de hoteles STR.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada al país, recibió 1.53 millones de visitantes entre enero y julio, un aumento de 20.6% frente al mismo período del año anterior.