Panamá gana terreno como centro de conexiones aéreas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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ALTA destacó que Panamá pasó de conectar 35 aeropuertos internacionales en 2005 a 91 en la actualidad. Peter Cerdá, CEO de la asociación, resaltó el crecimiento del tráfico de conexión y los beneficios económicos del programa Panamá Stopover.

Panamá continúa fortaleciendo su posición como centro de conexiones aéreas de América Latina, en un escenario de creciente competencia entre los principales aeropuertos de la región.

Peter Cerdá, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), destacó que el tráfico de pasajeros en conexión de Ciudad de Panamá, Bogotá y San Salvador registró un crecimiento de doble dígito entre enero y julio de 2026, mientras que Lima experimentó una caída de 13.6%.

“Entre enero y julio de este año, los hubs de San Salvador, Bogotá y la ciudad de Panamá crecieron doble dígito. Y Lima cayó un 13,6%”, afirmó Cerdá, quien relacionó el retroceso del aeropuerto peruano con la introducción de una tarifa de conexión internacional a comienzos de 2026.

El ejecutivo reconoció que Lima Airport Partners, concesionaria del aeropuerto, sostiene que no existe una relación entre ambos hechos, pero insistió en que los pasajeros pueden escoger otras alternativas para realizar sus conexiones.

“Lima tiene todo para ser un importante hub, pero un hub no se construye penalizando la conexión”, advirtió.

Panamá, ejemplo de conectividad

Durante su exposición sobre el estado de la industria aérea, Cerdá presentó a Panamá como un ejemplo de los resultados que pueden obtenerse cuando existe una estrategia sostenida de inversión y desarrollo de la conectividad. “Panamá es una prueba de lo que se puede lograr cuando existe una visión de largo plazo para la aviación”, expresó.

Según las cifras presentadas por ALTA, en 2005 el país contaba con conexiones hacia 35 aeropuertos internacionales en 20 países, mientras que actualmente su red alcanza 91 aeropuertos en 38 países.

La expansión de la conectividad también ha estado acompañada por un incremento de los visitantes internacionales.

Cerdá señaló que Panamá pasó de recibir 548,000 visitantes internacionales en 2005 a 2.3 millones en la actualidad.

Además, destacó que el programa Panamá Stopover, que permite a los viajeros aprovechar una conexión para visitar el país, generó más de $180 millones en gastos turísticos durante 2025.

“Estos resultados no son una casualidad. Son el resultado de políticas, inversiones y colaboración orientada a fortalecer la conectividad”, sostuvo.

El ejecutivo planteó que la experiencia panameña demuestra la importancia de mantener políticas públicas que faciliten la expansión del transporte aéreo.

En ese sentido, advirtió que el incremento de impuestos y cargos aeroportuarios puede afectar la competitividad de los centros de conexión, especialmente cuando los pasajeros disponen de alternativas en otros países.

“Los pasajeros en conexión tienen alternativas y hoy están optando por otros hubs”, señaló al referirse al caso de Lima.

Cerdá también recordó que la industria aérea latinoamericana enfrenta limitaciones de infraestructura, mayores costos operativos y cargas tributarias que dificultan su crecimiento.

Por ello, instó a los gobiernos a impulsar inversiones y regulaciones que favorezcan la conectividad.

“Hacer el viaje accesible. Ampliar la infraestructura donde la congestión ya limita el crecimiento. Y cuidar la conectividad cada vez que se decide sobre cargos, impuestos y regulaciones”, expresó.