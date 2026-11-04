Panamá lidera en naturaleza y clima, pero queda rezagado en calidad de vida e infraestructura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque el país lidera a nivel mundial en medioambiente y se consolida como el segundo mejor destino de América en el Nomad Capitalist Lifestyle Index 2026, sus deficientes calificaciones en infraestructura y calidad de vida frenan un mejor posicionamiento general.

Panamá obtuvo el primer lugar en el componente de naturaleza y clima entre 63 destinos evaluados en el Nomad Capitalist Lifestyle Index 2026, pero registró sus puntuaciones más bajas en calidad de vida e infraestructura y seguridad y libertad.

De acuerdo con la firma Nomad Capitalist, Panamá se ubicó en el puesto 11 del ranking general y se posicionó como uno de los destinos mejor clasificados de América, solo por detrás de Islas Caimán, que ocupó el octavo lugar.

El índice distribuye el mismo peso, 20%, a cada uno de sus cinco componentes. Esto significa que una buena calificación en un área no compensa por completo los resultados más bajos en otras. La metodología establece puntuaciones de cero a 100 y calcula el resultado general mediante el promedio de los cinco pilares.

Dónde destaca y dónde retrocede Panamá Naturaleza y clima 73.6 Impuestos 83 Residencia y acceso 66.8 Seguridad y libertad 60.5 Calidad de vida e infraestructura 40.6

Nomad Capitalist Lifestyle Index 2026

El principal resultado

El país obtuvo 73.6 puntos, la mayor calificación de los 63 destinos en el componente de naturaleza y clima. Para determinarla, Nomad Capitalist tomó en cuenta cuatro variables: calidad del aire, exposición a riesgos climáticos y fenómenos extremos, disponibilidad de energía solar y estado del entorno natural.

Entre los datos utilizados figura una concentración media anual de partículas PM2.5 de 4.8 microgramos por metro cúbico, con una puntuación de 91.9 en calidad del aire, es decir, un estándar seguro para la salud. Las partículas PM2.5 son contaminantes del aire microscópicos (como el hollín, polvo o emisiones de vehículos) que pueden entrar profundamente en los pulmones.

También se consideró la posición 120 de Panamá entre 174 países en el índice de riesgo climático de Germanwatch, así como su disponibilidad de radiación solar y el indicador de vitalidad de los ecosistemas.

Colibrí en el Panama Rainforest Discovery Center en Gamboa, Camino del Oleodúcto. Alexander Arosemena

Australia, con 73.4 puntos, y Malta, con 72.6, ocuparon los siguientes lugares en este componente.

Impuestos: una de sus principales fortalezas

Panamá alcanzó 83 puntos en este apartado, con una posición compartida en el puesto 13. La evaluación considera la carga tributaria efectiva sobre ingresos de fuente extranjera, la estabilidad y accesibilidad de los regímenes fiscales, la existencia de impuestos sobre el patrimonio y las herencias, y la red de convenios para evitar la doble tributación.

De acuerdo con la ficha del país, el índice registra una tasa tributaria combinada de 7.5% y 17 convenios para evitar la doble imposición. Sin embargo, es importante precisar que esta cifra corresponde al modelo de cálculo de la consultora y no debe interpretarse como la tasa general de impuestos que pagan todos los contribuyentes en Panamá.

En este componente, Emiratos Árabes Unidos encabezó la clasificación con 96 puntos.

Residencia y acceso: opciones para establecerse en el país

En este criterio, Panamá obtuvo 66.8 puntos y se ubicó en el puesto 13. La medición considera la fortaleza del pasaporte, la disponibilidad de programas de residencia y el tiempo requerido para acceder a la naturalización.

La consultora identificó cinco vías de residencia dentro de las categorías que utiliza: trabajadores remotos o nómadas digitales, pensionados o rentistas, inversión, creación de empresas e ingresos pasivos. Malta lideró este componente con 95 puntos.

Seguridad y libertad: una calificación intermedia

Panamá obtuvo 60.5 puntos y se ubicó en el puesto 38 de los 63 destinos. Este componente combina indicadores de seguridad física y libertades personales y económicas. Para ello, la consultora tomó como referencia el Índice de Paz Global, el Índice de Seguridad de Numbeo, el Índice de Libertad Humana del Instituto Cato y el Instituto Fraser, además de una medición propia de Nomad Capitalist.

Andorra encabezó esta categoría con 96 puntos. La calificación de Panamá refleja que, dentro de los criterios considerados por el estudio, la seguridad y las libertades representan un aspecto en el que el país tiene menor desempeño frente a otros destinos de la clasificación.

Calidad de vida e infraestructura: el resultado más bajo

El componente de calidad de vida e infraestructura fue el de menor puntuación para Panamá, con 40.6 puntos, que lo ubicaron en el puesto 47. La cifra también quedó por debajo del promedio de 50.8 registrado por los destinos evaluados en esta categoría.

Los jóvenes enfrentan mayores dificultades que los adultos para incorporarse al mercado laboral. Foto: LP/Elyseé Fernández.

Para establecer esta calificación se utilizaron cinco indicadores: esperanza de vida, calidad de vida según Numbeo, costo de vida, velocidad de conexión a internet fijo y velocidad de internet móvil.

Mónaco encabezó este componente con 100 puntos.

¿Y el resto del continente americano?

En la clasificación regional, Panamá ocupó el segundo lugar entre los destinos de América incluidos en el índice, por detrás de Islas Caimán, que se ubicó en la octava posición mundial con 66.50 puntos.

Otros dos destinos de la región aparecen entre los primeros 25 lugares: Uruguay, en el puesto 22, y Costa Rica, en el 23. Uruguay es el único país sudamericano incluido en esta clasificación.

¿Qué países encabezaron la clasificación?

Los cinco primeros destinos Mónaco 73.89 Andorra 73.68 Emiratos Árabes Unidos 73.15 Malta 72.11 Portugal 70.09

El Nomad Capitalist Lifestyle Index 2026 está diseñado para evaluar las condiciones que encuentra una persona con movilidad internacional que considera establecerse en otro país. Por esa razón, los impuestos y las opciones de residencia tienen un peso importante en la medición.

La clasificación tampoco incorpora directamente variables como el precio de la vivienda, los ingresos de la población local, los niveles de pobreza o la desigualdad económica.

Por tanto, el puesto de Panamá no significa necesariamente que sea el undécimo mejor país para vivir para toda su población.