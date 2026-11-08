Panamá va por más congresos en una industria que genera en el mundo $1.3 millones de millones al año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con más de 1,200 participantes, el Congreso Mundial ICCA comienza en Panamá. El país busca atraer nuevos eventos e inversiones en un sector donde los visitantes gastan en promedio $690 diarios.

Panamá se convierte desde este domingo 8 de noviembre en el punto de encuentro de la industria mundial del turismo de reuniones, con el inicio del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), que reunirá a más de 1,200 participantes y representantes de más de 100 asociaciones internacionales.

El evento, que se desarrollará hasta el miércoles 11 de noviembre en el Panama Convention Center, representa una oportunidad para captar nuevos congresos, atraer inversiones y fortalecer un segmento turístico que genera un mayor impacto económico que el turismo vacacional.

De acuerdo con Andrés Escandón, director regional de ICCA para América Latina y el Caribe, el gasto promedio de los participantes en congresos realizados en Panamá durante 2025 alcanzó los $690 diarios, casi seis veces más que el de un turista vacacional.

“Estamos hablando que no es un solo tema de volumen de eventos, que por supuesto ha incrementado, sino es un tema de impacto económico real que se siente en las calles, se siente en los hoteles, en los restaurantes”, afirmó Escandón en entrevista con La Prensa.

Andrés Escandón, director regional de ICCA para América Latina y el Caribe, destacó que los turistas de reuniones gastan en Panamá un promedio de $690 diarios, casi seis veces más que los turistas vacacionales. Cortesía ICCA

El ejecutivo destacó que más del 90% de los participantes del congreso provienen del extranjero, con delegaciones de Europa, Asia-Pacífico, África, Medio Oriente, Norteamérica y América Latina.

La celebración del encuentro, que corresponde a la edición número 65, también representa el regreso de este congreso mundial a América Latina después de cinco años.

Impacto económico del turismo de reuniones en el mundo

El turismo de reuniones y convenciones genera alrededor de un millón de millones de dólares anuales en el mundo, según explicó Andrés Escandón, director regional de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) para América Latina y el Caribe, con base en estudios de Oxford Economics y el Events Industry Council.

El ejecutivo destacó que la industria ya superó los niveles de impacto económico registrados antes de la pandemia, en 2019, impulsada por el crecimiento de los congresos internacionales, la aparición de nuevas asociaciones y la expansión de encuentros especializados en tecnología y salud.

Por su parte, el informe ICCA GlobeWatch: Business Analytics – Country & City Rankings 2025, publicado en 2026, contabilizó 12,438 reuniones internacionales de asociaciones en el mundo, con un gasto estimado de $13,600 millones, un promedio de 403 participantes por encuentro y una cuota media de inscripción de $596.

Europa concentró el 53% de las reuniones registradas, seguida de Asia-Pacífico (22%), Norteamérica (10%), América Latina (9%), África (4%) y Medio Oriente (2%). En América Latina se realizaron 1,124 reuniones, frente a 903 en 2024, un incremento de 24.5%.

Los asistentes al congreso mundial de turismo de reuniones recorrieron el casco antiguo de Panamá. Cortesía ICCA.

La capital registró 45 reuniones internacionales en 2025

El más reciente informe ICCA GlobeWatch: Business Analytics – Country & City Rankings 2025, publicado este año, señala que Ciudad de Panamá registró 45 reuniones internacionales durante 2025, frente a las 48 contabilizadas en 2024.

Para este año según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá y Promtur estaban programados más de 110 eventos internacionales para el cierre del año y en el primer semestre ya se habían concretado 74 eventos.

Tras el terremoto del 9 de octubre, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panampa, indicó que se mantenían todos los eventos previstos entre noviembre y diciembre y se registrarían 35 encuentros.

Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá. Cortesía ICCA

La ciudad en el ranking mundial

En la clasificación mundial de ciudades, Panamá ocupó el puesto 58, mientras que en el ranking de las Américas se situó en la posición 11. Al considerar exclusivamente las ciudades latinoamericanas, la capital panameña quedó en el octavo lugar.

La clasificación regional por ciudades estuvo encabezada por Buenos Aires, Argentina, con 91 reuniones; seguida de Lima, Perú, con 72; Ciudad de México, con 67; São Paulo, Brasil, con 65; Bogotá, Colombia, con 63; Río de Janeiro, Brasil, con 61; y Santiago de Chile, con 60 y Panamá con 45 eventos.

En el ranking por países de las Américas, Panamá ocupó el décimo lugar, también con 45 reuniones contabilizadas.

Escandón explicó que la estrategia del país contempla otros indicadores, particularmente el impacto económico y las oportunidades de negocios e inversión que generan los congresos.

El informe ICCA 2025 analizó 12,438 reuniones de asociaciones internacionales en todo el mundo. En América Latina, el número de reuniones aumentó de 903 en 2024 a 1,124 en 2025, equivalente a un crecimiento de 24.5%.

Más de 100 asociaciones buscan sedes para futuros congresos

Uno de los principales objetivos del encuentro mundial es conectar a Panamá con las organizaciones que deciden dónde celebrar sus congresos internacionales.

Escandón confirmó que más de 100 asociaciones internacionales participan en el evento y evalúan posibles destinos para sus próximas reuniones.

“Yo puedo confirmarle que tenemos más de 100 asociaciones internacionales que son clientes finales, son los dueños de los eventos que aceptaron la invitación para venir a este congreso”, afirmó.

Congreso Mundial de la Industria de turismo de reuniones que se realiza en Panamá. Cortesía ICCA

Según el ejecutivo, la presencia de estas organizaciones puede traducirse en oportunidades comerciales durante los próximos años, debido a que sus representantes conocen directamente la infraestructura y los servicios disponibles en Panamá.

“No es un evento sólo de contenido sino de negocios”, recalcó.

La programación incluye representantes de ONU Turismo, el Foro Económico Mundial y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), entre otras organizaciones internacionales.

ICCA instalará oficina regional en Panamá

Otro de los anuncios previstos durante el congreso es el establecimiento de la principal oficina regional de ICCA dentro del Panamá Association and Investment Hub, una iniciativa desarrollada en coordinación con Promtur Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La plataforma busca facilitar la instalación de asociaciones internacionales en Panamá y promover la atracción de eventos e inversiones vinculadas con sus actividades.

“Vamos a empezar a operar dentro de este Panamá Association and Investment Hub y detrás de nosotros vienen siete asociaciones internacionales que ya nosotros conversamos con ellos”, adelantó Escandón.

Senthil Gopinath, CEO de ICCA.

El directivo explicó que esta iniciativa aprovecha la conectividad del país y busca ampliar su función como centro regional de negocios hacia la instalación permanente de organizaciones internacionales.

Congresos médicos y tecnológicos impulsan el mercado

En cuanto a las tendencias del sector, Escandón señaló que los congresos médicos representan el 34% de las reuniones internacionales, mientras que la participación de los eventos tecnológicos ha aumentado del 14% al 17% durante los últimos tres años.

El crecimiento de áreas como la inteligencia artificial, la cadena de bloques (blockchain) y el internet de las cosas está impulsando la creación de nuevos congresos especializados.

También destacó que el 95% de las asociaciones internacionales consultadas por ICCA prioriza actualmente las reuniones completamente presenciales.

Como parte del Congreso Mundial ICCA 2026, once emprendimientos fueron seleccionados para presentar sus proyectos ante potenciales inversionistas. De ellos, seis son panameños.

Para Escandón, la celebración de este encuentro constituye una oportunidad para que Panamá amplíe su presencia en el negocio mundial de congresos y convenciones, no solamente mediante la captación de eventos, sino también con la llegada de organizaciones internacionales y nuevas inversiones vinculadas con el sector.