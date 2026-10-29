Panamá y Alemania abordan seguridad marítima y cooperación en el Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La seguridad de las rutas marítimas, el combate al narcotráfico en el océano Atlántico y el papel del Canal de Panamá en el comercio internacional estuvieron entre los asuntos abordados este jueves 29 de octubre durante la reunión entre el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

El encuentro se realizó en el Palacio de las Garzas y formó parte de la agenda oficial de Wadephul en Panamá, antes de continuar su viaje hacia Estados Unidos para participar en una reunión ministerial del G20.

Durante la reunión, ambas partes plantearon la necesidad de reforzar el intercambio de información y coordinar acciones contra el crimen organizado y el tráfico de drogas a través del océano Atlántico, una de las rutas utilizadas para el traslado de estupefacientes hacia mercados internacionales.

El presidente José Raúl Mulino con Johann Wadephul, ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Cortesía

La libertad de navegación marítima también formó parte de las conversaciones. En este punto, Wadephul reconoció el papel de Panamá en la conectividad del comercio mundial y manifestó el interés de Alemania en participar en proyectos estratégicos vinculados con el Canal de Panamá.

El ministro alemán señaló la importancia de Panamá como punto de conexión entre mercados internacionales y expresó el interés de su país en ampliar las oportunidades de negocios. Adelantó que una delegación empresarial alemana viajará próximamente al país para explorar posibles inversiones.

La visita de Wadephul coincidió con la llegada de 60 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El cargamento incluye 1,000 filtros para agua potable, 780 juegos de cocina, 900 lonas impermeables, 512 mantas y 822 camas plegables, según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

La visita de Wadephul constituye el cuarto acercamiento oficial de representantes alemanes a Panamá durante 2026.

El 20 de octubre, una delegación de diputados alemanes se reunió con representantes del Ministerio de Comercio e Industrias para explorar oportunidades de intercambio comercial, inversión y establecimiento de empresas alemanas en Panamá.

Anteriormente, el 22 de abril, el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Geza Andreas von Geyr, se reunió con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

En esa ocasión se discutieron el combate a las organizaciones criminales, el intercambio comercial y el interés alemán en proyectos de infraestructura, incluido el ferrocarril Panamá-Chiriquí-Frontera, con una posible participación de Siemens.

Asimismo, el 16 de marzo, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier visitó Panamá y se reunió con Mulino. Fue la primera visita de un jefe de Estado alemán al país en los 75 años de relaciones diplomáticas.

Durante ese encuentro se abordaron el comercio, la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el Canal de Panamá y la situación fiscal panameña frente a la Unión Europea.