Panamá y El Salvador sellan alianza para crear un eje económico y logístico regional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, acordaron en San Salvador un plan conjunto para potenciar las plataformas productivas y logísticas de ambos países, apuntando a un mayor flujo de inversiones y estabilidad social en la región.

De acuerdo al informe, el giro hacia un enfoque netamente estratégico marcó la pauta de la reunión. Más allá de la diplomacia tradicional, Martínez-Acha destacó la complementariedad de ambas economías.

Reunión de cancilleres de Panamá y El Salvador.

Alianza estratégica

“Buscamos establecer una alianza estratégica. Tanto El Salvador como Panamá contamos con plataformas productivas, logísticas y de accesos a importantes mercados con las que podemos potenciarnos”, afirmó el canciller panameño, buscando abrir la puerta a proyectos productivos de gran escala.

Reunión de cancilleres de Panamá y El Salvador.

Por su parte, la canciller Hill Tinoco enfatizó que la sintonía política entre los dos gobiernos será el motor de este acercamiento comercial. “Los objetivos se cumplen cuando hay voluntad. Somos naciones amigas que queremos caminar juntas en beneficio de ambos pueblos”, declaró la ministra salvadoreña, destacando el interés mutuo por destrabar negocios e intercambios económicos.

Cancilleres de Panamá y El Salvador firman convenio.

Firman convenio

Como primer resultado concreto de esta reactivación, los diplomáticos firmaron un Convenio de Cooperación Académica.

Este acuerdo unirá los esfuerzos del Instituto Diplomático José Dolores Guerrero de El Salvador y la Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel de Panamá, apostando por la formación de cuadros técnicos capaces de ejecutar la nueva agenda binacional.

El encuentro, cargado de simbolismo, se dio este miércoles, precisamente durante la conmemoración de los 117 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.