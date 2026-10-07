NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los gobiernos de Panamá y Vietnam reiteraron su disposición de fortalecer sus relaciones en diferentes sectores, entre ellos, agricultura, comercio, industria, marina mercante, inversión, banca, tecnología, educación y turismo.

Así trascendió luego de la reunión que sostuvo este miércoles 7 de octubre el presidente de la República, José Raúl Mulino, con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la Oficina de Gobierno de la nación asiática.

Se informó que Minh Hung expresó su disposición a cooperar y establecer alianzas con empresas panameñas para que puedan entrar al mercado de Vietnam, con la opción de ser la puerta de entrada a los mercados de otros países.

Además, Vietnam se enfoca en tener a Panamá como una puerta de entrada al mercado latinoamericano.

Minh Hung también indicó el gran interés que tiene Vietnam de que las empresas vietnamitas puedan incursionar en el mercado de América Latina desde la Zona Libre de Colón.

En un comunicado, la Presidencia de Panamá indicó que Vietnam está interesado en conocer la experiencia del desarrollado centro bancario panameño para poder replicar su éxito en el centro bancario que desarrollan en la ciudad de Ho Chi Minh.

“Esta primera visita de un presidente de Panamá en 14 años es un hito de ambos países que ahora inician una nueva etapa de desarrollo”, expresó Minh Hung.

En tanto, Mulino reiteró la disposición de Panamá a trabajar con Vietnam como socios en el progreso. “Panamá no es un país competidor, sino un complemento para Vietnam para llegar a las Américas con nuestra red logística por mar y aire. Somos importantes; ustedes acá en Asia y nosotros en América”, resaltó Mulino en el encuentro.

El mandatario panameño agregó que los acuerdos bilaterales de cooperación formalizados son el primer paso de decisiones muy importantes en agricultura, comercio, el sector marítimo y logístico, y de la relación que tiene Panamá y Vietnam a través del Canal de Panamá.

Mulino también se reunió este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, quien prometió que este parlamento facilitará la adopción de los acuerdos firmados con Panamá.