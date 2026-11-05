NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo de la Organización Marítima Internacional respaldó que Domínguez continúe como secretario general por cuatro años más, hasta 2031. La decisión deberá ser ratificada por la Asamblea del organismo en 2027.

El panameño Arsenio Domínguez recibió el respaldo del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) para ejercer un segundo mandato como secretario general del organismo, que se extendería desde el 1 de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2031.

La decisión fue anunciada el miércoles 4 de noviembre, durante la 138.ª sesión del Consejo de la OMI, celebrada en Londres, Reino Unido. Sin embargo, la continuidad de Domínguez en el cargo todavía está sujeta a la aprobación de la Asamblea de la organización, que se reunirá a finales de 2027.

El presidente del Consejo de la OMI, Víctor Jiménez, de España, felicitó al funcionario panameño en nombre de los integrantes del organismo y confirmó que la decisión será sometida a la consideración de la Asamblea.

Tras conocer el respaldo para un nuevo período, Domínguez agradeció la confianza depositada en su gestión.

“Agradezco profundamente a los miembros del Consejo y a todos los miembros de la Organización su continua confianza y apoyo. Mantengo mi compromiso de seguir sus directrices y contribuir a nuestros esfuerzos colectivos en apoyo del transporte marítimo mundial y de la gente de mar”, manifestó.

Domínguez asumió la Secretaría General de la OMI el 1 de enero de 2024, convirtiéndose en el décimo secretario general de la organización.

Su primera elección se produjo en julio de 2023, durante la 129.ª sesión del Consejo, integrado por 40 Estados miembros. Posteriormente, su designación fue aprobada por la Asamblea de la OMI en diciembre de ese mismo año.

De recibir la aprobación definitiva en 2027, el panameño permanecería al frente de la principal organización de las Naciones Unidas encargada de la regulación del transporte marítimo internacional hasta finales de 2031, completando ocho años de gestión.