NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Doce tripulantes del buque On Peace, con bandera panameña, resultaron heridos luego de que la embarcación fuera impactada por un proyectil mientras navegaba por aguas internacionales, informó este miércoles 7 de octubre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El incidente ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando el buque se encontraba en tránsito desde el puerto de Sitrah, en Bahréin, hacia Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos.

Según la Dirección General de Marina Mercante de la AMP, 10 de los tripulantes que requerían atención médica especializada fueron evacuados de manera segura y trasladados a un centro médico para recibir tratamiento.

De acuerdo con Vessel Finder, el On Peace es un buque tanque de crudo construido en 2021.

La autoridad indicó que no se ha registrado contaminación marina ni daños ambientales como consecuencia del incidente.

De igual forma hasta el momento no se ha identificado el origen del proyectil.

Se informó que On Peace está siendo remolcada hacia el puerto de Shinas, en Omán, donde se le hará una evaluación técnica de los daños estructurales.