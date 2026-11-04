Crisis de Ueno bank sacude Paraguay: renuncia el jefe del Banco Central

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, renunció este martes a su cargo, en medio del escándalo por la intervención por problemas de solvencia de Ueno bank, cuya crisis ha afectado a miles de ahorristas y amenaza con extenderse al sector público e incluso al deporte.

Ueno comenzó a operar como banco en noviembre de 2023 y se convirtió, con una agresiva estrategia digital que facilitó la bancarización de miles de personas, en una de las marcas más reconocidas en el mercado local, hasta alcanzar 2.9 millones de clientes en junio pasado, según sus cifras, en un país de 6.1 millones de habitantes.

Pero este martes, después de que expertos y congresistas pidieran durante meses información sobre la situación de la entidad, el BCP dispuso, “por unanimidad”, iniciar un “procedimiento de resolución”, tras “constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido”, según un comunicado.

Horas después, Carvallo, quien estuvo antes de encabezar el emisor desde 2023 al frente de la Financiera Ueno −convertida actualmente en Ueno bank−, comunicó que puso a disposición su cargo, aunque afirmó que “los hechos que se desencadenaron” exigieron su permanencia en el emisor.

El economista remitió una carta al Senado confirmando su dimisión.

Anoche, la Presidencia paraguaya informó que el mandatario Santiago Peña no participará en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará miércoles y jueves en Madrid, para “atender de manera directa los asuntos prioritarios del Estado”.

Peña también solicitó en X la renuncia del funcionario, en su primera reacción a la polémica que sobresaltó el amanecer de los paraguayos, y subrayó que lo ocurrido “es un caso particular”.

Liana Caballero, integrante del directorio del BCP, asumió como titular interina.

Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay.



Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 3, 2026

15 días

“Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, explicó Caballero en una comparecencia ante la prensa, en la que aclaró que la ley da un plazo máximo de 15 días para restituir los fondos a los clientes.

No obstante, al cierre del día, sentenció que Ueno bank “ya no existe”.

“Si yo le dejo (al cliente) seguir usando la tarjeta de crédito (u otros servicios) va a generar (obligaciones) contra alguien que ya no existe, porque el banco ya no existe”, argumentó.

Personas pasan frente a una de las sede del banco Ueno Bank, en Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino

Según el BCP, el proceso contra Ueno prevé la designación de interventores de la Superintendencia de Bancos y la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38,622 dólares actuales) “por persona física o jurídica”.

Ya en horas de la tarde, el BCP anunció que hará, “en la brevedad”, un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1,675 dólares) a quienes tengan depósitos.

El Banco Central del Paraguay informa sobre el pago de la garantía de depósitos a los ahorristas de ueno bank.



Se recuerda verificar las indicaciones y actualizaciones del proceso a través de los canales oficiales del BCP. pic.twitter.com/1JYazOCWyd — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) November 3, 2026

La preocupación se centra en las cuentas de unos 32,000 pensionados y en los 355 millones de dólares que el estatal Instituto de Previsión Social (IPS) invirtió en esa entidad.

También la Administración Nacional de Electricidad (Ande) mantiene en la entidad unos 46 millones de dólares de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán y otros 36,000 millones de guaraníes (6 millones de dólares) propios, dijo su presidente, Miguel Báez, al diario ABC Color.

La caja de jubilados de Ande posee 43.092 millones de guaraníes (unos 7.2 millones de dólares).

El cese de operaciones de Ueno golpeó igualmente la cotidianidad de jubilados, emprendedores e incluso a estrellas de fútbol local, tras conocerse que un “gran porcentaje” maneja sus recursos en Ueno. La ola también podría alcanzar a los seleccionados nacionales, dijeron fuentes deportivas, y la etapa mundial del Rally que Paraguay organiza desde 2025.