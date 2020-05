Richard Curbelo. Un empresario que apuesta por Panamá.

CONTENIDO PATROCINADO

Amor a primera vista por Panamá fue la primera reacción que le causó al empresario cubano radicado en Miami, Richard Curbelo, quien es fundador y director ejecutivo de Arkoss Group Corp, empresa matriz que agrupa a sus filiales Avizzor Health LLC, Care Plus Partners Corp., Cloud Peak Solutions Inc. y Arkoss Technologies, S.A., esta última establecida a finales del año pasado en el centro internacional de negocios de Panamá Pacífico, donde desarrollan soluciones tecnológicas para la industria de servicios de salud.

E: ¿Cómo usted llega a Panamá?

RC: Siempre tuve en mis planes visitar el Canal de Panamá, que es una obra impresionante, y para mí es algo nostálgico porque mi padre fue agente consignatario en el puerto de Cienfuegos, mi ciudad natal en Cuba y prácticamente pasé gran parte de mi niñez en los puertos junto a los barcos mercantes y fue, yo diría, algo gracioso lo que me sucedió hace unos seis años estábamos mi esposa y yo en un viaje de regreso de Costa Rica hacia Puerto Rico, y hacíamos escala en Panamá, recuerdo que era un jueves en la noche, y al llegar para hacer el cambio de vuelo le digo a mi esposa: ¿sabes que hemos pasado varias veces por Panamá y no hemos tenido la oportunidad de visitarlo?, mañana es viernes y es un fin de semana feriado, por qué no nos quedamos ahora y conocemos el país. Dicho y hecho, le comunicamos a la representante de Copa Airlines que por favor nos bajara las maletas que nos quedábamos en Panamá y ella nos miró con una expresión como diciendo: ¿están locos?, su próximo vuelo sale en menos de una hora y ya las maletas están en el avión, pero el panameño siempre encuentra una solución, ella comunicó por la radio con el personal de tierra e hicieron un despliegue increíble para entregarnos el equipaje y nos quedamos. Tuvimos una experiencia increíble, recibimos un calor humano espectacular de los panameños que conocimos, y eso me dejo siempre un buen recuerdo para regresar.

E: ¿Cuándo decide establecer una de sus empresas en nuestro país?

RC: Nosotros hace unos años comenzamos a contratar profesionales de Latinoamérica y el Caribe para el desarrollo de ‘softwares’, inicialmente para soluciones de nuestras empresas y posteriormente para diferentes clientes que tenían situaciones difíciles de resolver y no encontraban un sistema que fuera desarrollado específicamente para sus necesidades. Llegó un punto de crecimiento y demanda que era importante establecer un lugar donde agrupar a nuestros desarrolladores, y en Miami donde tenemos nuestras oficinas principales era cuesta arriba poderlos llevar por los temas migratorios que se establecieron. Comenzamos a hacer un análisis de los países que cumplieran con lo que necesitábamos y estuvimos en Ecuador, Costa Rica y República Dominicana.

Un día llamo a un amigo que reside en Miami y hace negocios acá y le comento lo que necesitábamos y que pensábamos en Panamá, él nos recomienda al bufete de abogados de De la Rosa y Segura que son excelentes profesionales y con un conocimiento increíble de todo lo que el país ofrece, y a finales del año pasado comenzamos los trámites para establecernos en el centro de negocios de Panamá Pacífico.

E: ¿Qué le ofreció Panamá para tomar la decisión?

RC: Panamá tiene todo lo que se necesita para establecer una empresa extranjera, es un país muy estable socialmente, tiene una infraestructura de altísimo nivel en temas de servicios de fibra óptica y telecomunicaciones en general, han creado unos proyectos como Ciudad del Saber y Panamá Pacífico que son ejemplos a emular en el resto de América Latina y, sobre todo, tiene una gente con gran corazón que recibe a los extranjeros con gran cariño.

E: En su experiencia con Panamá, usted como empresario entiende que hay algunos puntos que se deben mejorar para seguir captando inversión extranjera.

RC: Siempre hay espacio para mejorar, en el caso nuestro se nos dificultó el poder abrir una cuenta de banco comercial para la empresa, desafortunadamente seleccionamos inicialmente un banco extranjero con el que habíamos tenido relación comercial en el pasado, aunque la filial en Panamá era independiente. Estuvimos casi tres meses entregando documentación y pasando de departamento en departamento, nos dimos cuenta que el banco no estaba familiarizado con el tipo de proyecto de Panamá Pacífico donde hay algunos documentos que son diferentes al de un negocio regular y finalmente decidimos explorar otras alternativas y en un día increíblemente pudimos establecer la cuenta comercial con un banco local.

Entiendo que en el pasado, Panamá presentó una situación algo incómoda con el tema de los “Panamá Papers”, pero esto es algo que sucede en el mundo entero y no por esa razón tenemos que pensar que todos los empresarios llegan para hacer negocios dudosos, debemos de mirarlos con las mejores intenciones hasta que se demuestre lo contrario. Pienso además que se puede mejorar mucho en el tema de crear soluciones tecnológicas para la creación de las empresas y demás trámites que se realizan ante las agencias de gobiernos. La tecnología es una gran herramienta para agilizar los procesos.

E: ¿Qué planes tiene a futuro en nuestro país?

RC: Semanas antes de comenzar el problema de la pandemia, habíamos abierto una convocatoria para contratar desarrolladores locales, esta convocatoria continua abierta, ya que nuestras operaciones no se han interrumpido, aunque desde un principio por seguridad y protección enviamos a nuestros colaboradores a trabajar remoto desde sus casas y hasta el momento todo funciona muy bien. Hemos mantenido nuestros compromisos laborales con ellos y así continuaremos.

Una vez se abra el país, comenzaremos con la evaluación de personal técnico con experiencia en medicamentos especializados ya que estamos motivados a traer otros tipos de servicios de auditorías y administración que brindamos a nuestros clientes en Estados Unidos.

E: ¿Cómo ve usted el futuro luego de esta terrible pandemia?

RC: Con optimismo, vamos a salir fortalecidos y con mucho trabajo por hacer. Es momento de poner nuestro grano de arena y exhorto a aquellos empresarios a no darle la espalda a sus empleados, todos aquellos que puedan darle soporte económico a su gente, háganlo, al final somos responsables de que el impacto en la economía no sea grave y el futuro del país está en nuestras manos colaborando con el gobierno en busca de las mejores soluciones.

E: Señor Curbelo, gracias por compartir su tiempo con nosotros.

RC: Gracias a ustedes por la oportunidad.

Por: Arkoss Technologies.

