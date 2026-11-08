Rueda de negocios de la Cámara Marítima de Panamá genera 175 encuentros entre compradores y proveedores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La jornada empresarial registró una asistencia del 97.5% de las empresas inscritas y reunió a importantes compañías del sector marítimo, portuario y logístico para explorar nuevas oportunidades comerciales y posibles alianzas estratégicas.

La Rueda de Negocios B2B 2026, organizada por la Cámara Marítima de Panamá (CMP), concluyó con 175 reuniones entre empresas compradoras y proveedoras, en una jornada orientada a generar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la industria marítima, portuaria y logística del país.

El encuentro registró una asistencia del 97.5% de las empresas inscritas, con una participación del 92.3% de las compañías compradoras y del 100% de los proveedores registrados, según los resultados divulgados por el gremio.

Durante la actividad se desarrollaron 15 rondas de negocios, que permitieron a cada proveedor sostener entre seis y ocho reuniones con potenciales clientes.

La jornada B2B 2026 permitió explorar nuevas oportunidades comerciales y alianzas en la industria marítima y logística.

La jornada también alcanzó un aprovechamiento del 97.2% de la capacidad efectiva de matchmaking, mecanismo utilizado para conectar a empresas de acuerdo con sus intereses y necesidades comerciales.

Entre las compañías participantes figuraron APM Terminals, PSA Panamá, SSA Marine MIT, AES Costa Norte, ASTIBAL, Melones Oil Terminal, VTTI y VT Shipping International, entre otras empresas vinculadas a las operaciones marítimas, portuarias y logísticas.

La presencia de estos operadores permitió a los proveedores presentar sus servicios, establecer contactos directos con posibles compradores e identificar oportunidades para desarrollar futuras relaciones comerciales.

Este tipo de encuentros busca facilitar el acercamiento entre empresas que requieren servicios especializados y proveedores con capacidad para atender las necesidades de una industria que desempeña un papel estratégico en la economía panameña.

Empresas compradoras y proveedoras participaron en 15 rondas de negocios organizadas por la Cámara Marítima de Panamá.

Para la Cámara Marítima de Panamá, los resultados de la jornada reflejan la importancia de promover espacios de vinculación empresarial que contribuyan a fortalecer a sus agremiados y ampliar las oportunidades de negocios dentro del sector.