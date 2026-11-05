Singapur ratifica protocolo de neutralidad permanente del Canal de Panamá ante la OEA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El país asiático formalizó su respaldo al régimen internacional que garantiza la neutralidad de la vía interoceánica y el tránsito no discriminatorio de buques de todas las naciones.

La República de Singapur depositó este jueves 5 de noviembre, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), su instrumento de ratificación del Protocolo al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, con lo que formalizó su respaldo al régimen jurídico internacional de la vía interoceánica.

El acto se realizó en la sede de la OEA, en Washington, D.C., con la participación de representantes de la Embajada de Singapur ante Estados Unidos y de la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante el organismo regional.

La ratificación adquiere especial relevancia por el papel de Singapur como uno de los principales centros marítimos y logísticos del mundo, así como por los vínculos comerciales y de conectividad marítima que mantiene con Panamá.

La Embajadora Ana Irene Delgado, Representante Permanente de Panamá ante la OEA, acompañó a la Embajada de la República de Singapur ante los Estados Unidos. Cortesía

El protocolo, suscrito en Washington el 7 de septiembre de 1977, permite a los Estados incorporarse al régimen internacional de neutralidad permanente del Canal de Panamá, que establece las condiciones para garantizar el tránsito pacífico y no discriminatorio de las embarcaciones de todas las naciones, conforme a las disposiciones del tratado.

La Misión Permanente de Panamá ante la OEA destacó que la decisión de Singapur representa una manifestación del respaldo internacional a la seguridad, estabilidad y funcionamiento continuo de la ruta interoceánica, considerada estratégica para el comercio mundial.

Con este paso, Panamá reafirmó su compromiso con la preservación de la neutralidad permanente del Canal, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de la cooperación multilateral.