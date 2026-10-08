Starbucks estudia comprar la cadena de comida Chipotle, según el Financial Times

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Starbucks ha explorado la adquisición de la cadena de comida mexicana Chipotle Mexican Grill, lo que de concretarse supondría la mayor fusión de la historia en el sector de la restauración, según ha avanzado este jueves el Financial Times.

Este medio relata que la cadena de cafeterías líder en el mundo ha trabajado con asesores en los últimos meses en una propuesta de compra para Chipotle, la cadena de burritos que cuenta con un valor de mercado cercano a los 39,000 millones de dólares.

Estos planes reencontrarían al consejero delegado de Starbucks, Brian Niccol, con la cadena de comida rápida que dirigió durante seis años hasta agosto de 2024. Desde entonces, las acciones de la compañía casi se han reducido a la mitad de su valor.

Tienda de Starbucks. Imagen de Fabian Holtappels de Pixabay

Se desconoce el estado de los planes de adquisición de Starbucks ni si ha presentado alguna oferta formal, pero de concretarse superaría la compra de la cadena canadiense de café Tim Hortons por parte de Burger King en 2014, valorada en 11,400 millones de dólares.

Este acuerdo, si se materializase, crearía una empresa que combinó casi 50,000 millones de dólares en ventas el año pasado. Starbucks cuenta con unas 41,000 tiendas propias y franquiciadas -dos quintas partes de ellas en Estados Unidos (EE.UU.)- mientras que Chipotle dispone de 4,200 restaurantes, prácticamente todos ellos en EE.UU.

Starbucks se encuentra en las primeras etapas de un plan de recuperación que empieza a dar frutos con el incremento de las ventas en tiendas comparables y los beneficios, todo ello bajo el mando de Niccol como consejero delegado.

Las acciones de Starbucks se revalorizaron un 24% el día que se anunció el fichaje de Niccol por la cadena de cafeterías. Por el contrario, las acciones de Chipotle han caído casi un 20% en el último año, en parte por el recelo de los consumidores después de que la empresa retirara el pasado verano los pimientos jalapeños de un proveedor vinculado a un brote de salmonela.