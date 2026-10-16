NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las actividades en el Teatro Anayansi, en el Centro de Convenciones Atlapa, fueron suspendidas temporalmente luego de las evaluaciones que se realizaron al lugar tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que la decisión se tomó tras las inspecciones realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) después del movimiento telúrico.

La ATP indicó que, en atención a las recomendaciones técnicas de Sinaproc, se realizarán adecuaciones en el Teatro Anayansi.

“Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de los asistentes y del personal, las actividades en este espacio se suspenderán temporalmente mientras se ejecutan los trabajos”, indicó la entidad.

La ATP resaltó que la medida se limita exclusivamente al Teatro Anayansi y no representa un cierre general del recinto, por lo que el resto del Centro de Convenciones Atlapa continúa operativo y mantiene el desarrollo de sus actividades en los demás espacios habilitados.

La entidad explicó que está en comunicación con productores y organizadores que tienen eventos programados en el Teatro Anayansi, con la finalidad de coordinar las acciones correspondientes.