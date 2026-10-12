Qué cubre el seguro y cómo documentar los daños por el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras el terremoto en Panamá, conoce qué seguros cubren daños en viviendas, comercios y autos, qué deducibles aplican y cómo presentar un reclamo.

El terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá abrió una interrogante para propietarios de viviendas, comercios y empresas: ¿qué daños cubren sus seguros y si cuentan con protección frente a un sismo?

Hay dos tipos de seguros que pueden abarcar daños por sismos, dependiendo de las pólizas que se hayan contratado. Existen las pólizas de incendio y las pólizas multiriesgo.

Datos de la Asociación Panameña de Aseguradores detallan que el seguro de incendio con cobertura de terremoto protege la estructura de la vivienda o local comercial cuando el contrato incluye el riesgo de terremoto.

Ante una eventualidad de esa naturaleza puede cubrir daños que se presenten en paredes, cielorrasos y otros elementos de la edificación.

Un sismo, por ejemplo, provoca grietas y desprendimiento de parte del cielorraso de una casa.

“La póliza que va a hacerle frente a todos los siniestros ocurridos, es la póliza de incendios. No solamente cubre el incendio, también cubre lo que es terremoto, vendaval, huracanes y todo lo demás”.

En el caso de seguro multiriesgo residencial éste puede proteger los bienes que se encuentran dentro de la vivienda, siempre que estén incluidos en la póliza y exista cobertura por terremoto.

¿Qué puede cubrir? Muebles, televisores, refrigeradoras, electrodomésticos y otros bienes asegurados.

“A diferencia de la póliza de incendio básico, que te cubre la estructura, la póliza de multiriesgo te cubre lo que tienes dentro de tu casa”.

El consumidor debe verificar expresamente que su contrato incluya cobertura por terremoto, así como las condiciones, exclusiones y límites establecidos. El nombre de la póliza, por sí solo, no garantiza que todos los daños derivados de un sismo estén amparados.

¿Qué pasa con las viviendas que tienen una hipoteca?

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) advirtió que los propietarios de viviendas y apartamentos con préstamos hipotecarios vigentes, deben verificar que la suma asegurada corresponda al costo real de reconstrucción del inmueble y no únicamente al saldo pendiente de la deuda bancaria.

El gremio explicó que el monto adeudado por una hipoteca puede ser considerablemente inferior al dinero necesario para reconstruir una propiedad después de un terremoto, lo que podría dejar al propietario con una cobertura insuficiente para afrontar las pérdidas.

Por ello, recomiendan revisar y actualizar las sumas aseguradas para garantizar una protección adecuada ante eventos catastróficos.

¿Los seguros de automóviles también cubren los daños por terremotos?

La protección frente a los movimientos sísmicos no se limita a viviendas y establecimientos comerciales. Los propietarios de automóviles también pueden contar con cobertura para los daños ocasionados por terremotos, caída de escombros y otros fenómenos naturales, siempre que su póliza incluya la cobertura denominada comprensivo.

Esta protección es diferente del seguro obligatorio de daños a terceros, que no cubre los daños sufridos por el propio vehículo.

Por ejemplo, si durante un terremoto se desprende parte de una pared y cae sobre un automóvil estacionado, el propietario podría presentar un reclamo si cuenta con la cobertura correspondiente y cumple con las condiciones de su contrato.

El deducible: un elemento clave para reclamar

Otro aspecto que deben revisar los asegurados es el deducible aplicable a la cobertura de terremoto.

Este representa la parte de la pérdida que debe asumir el propietario antes de que corresponda una indemnización por parte de la aseguradora, de acuerdo con las condiciones pactadas.

$152.4 millones corresponden a primas suscritas en seguros de incendio al cierre de agosto según datos de Apadea. $11.1 millones se reportan en sinistros incurridos en seguros de incendio. 4,543 casos de siniestros de incendio registrados hasta agosto de 2026. $4 millones corresponden a primas suscritas en multiriesgo al cierre de agosto, y $1.7 millones se reportan en siniestros incurridos en multiriesgo.

Apadea explicó que la cobertura por terremoto habitualmente ampara hasta el monto total de la suma asegurada, sujeto al deducible establecido específicamente para este riesgo.

Tanto en Panamá como en otros mercados internacionales, es habitual encontrar deducibles equivalentes al 2% de la suma asegurada para las pólizas de incendio con cobertura catastrófica.

Es importante comprender que este deducible generalmente se calcula sobre la suma asegurada correspondiente y no sobre el valor de los daños sufridos.

En tal sentido, recomiendan ubicar el documento de la póliza y revisar tanto las coberturas como los deducibles y las condiciones generales.

Si el costo de reparación no supera el deducible aplicable, el asegurado podría tener que asumir la totalidad de ese gasto. De allí la importancia de conocer las condiciones antes de iniciar el proceso de reclamación.

¿Cómo presentar un reclamo por daños?

La asociación recomendó notificar cuanto antes a la compañía aseguradora cualquier afectación detectada en una vivienda, edificio o establecimiento comercial.

Para facilitar este procedimiento, indicó que las aseguradoras han habilitado líneas telefónicas y canales de WhatsApp para recibir los reportes.

“Nuestra recomendación es que los asegurados reporten a sus compañías de seguros o corredores de seguros cualquier daño visible, aun cuando inicialmente consideren que su costo de reparación no supera el deducible catastrófico”.

Los consumidores también pueden acudir a sus corredores de seguros, quienes podrán orientarlos durante el proceso.

Una vez reportado el siniestro, Apadea recomienda solicitar la evaluación de un profesional idóneo que permita identificar los daños y estimar el costo de las reparaciones.

Este informe complementa el trabajo del ajustador designado por la aseguradora y ayuda a determinar si las pérdidas estimadas superan el deducible correspondiente.

La evaluación resulta especialmente importante cuando existen afectaciones en paredes, cielorrasos u otros componentes del inmueble, cuyo alcance puede requerir una revisión técnica.

Recabar las pruebas del daño

La documentación de los daños es otro de los elementos esenciales para sustentar un reclamo.

Apadea recomienda conservar fotografías y videos de las afectaciones, preferiblemente obtenidos antes de realizar labores de limpieza, mover los bienes dañados o comenzar las reparaciones, siempre que hacerlo no represente un riesgo para las personas.

Una casa dañada por un terremoto de magnitud 7,7 en Macaracas, Panamá. EFE

También es importante guardar facturas, comprobantes y otros documentos relacionados con los bienes afectados y las reparaciones necesarias.

Estos registros servirán como respaldo durante la evaluación de los daños y la determinación de la indemnización que pudiera corresponder según las condiciones del contrato.