NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. abrió el proceso para seleccionar empresas que se encargarán de la administración, operación y mantenimiento de los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, Chiriquí, y Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé.

La gestión de ambas terminales se dará mediante contratos de administración con una duración inicial de 10 años. La infraestructura continuará siendo propiedad del Estado.

El proceso de precalificación comenzó formalmente el 6 de noviembre de 2026, luego de que el Consejo de Gabinete autorizara iniciar el proceso el pasado 29 de septiembre.

La decisión se produce en un contexto en el que ambos aeropuertos mantienen resultados financieros negativos. Según cifras de Tocumen, durante 2025 las terminales de David y Río Hato movilizaron en conjunto cerca de 398,000 pasajeros, pero registraron pérdidas en sus operaciones.

Con el nuevo esquema, Tocumen busca que operadores especializados asuman la gestión cotidiana y comercial de las instalaciones. Deberán tener un plan para atraer nuevas rutas y fortalecer la conectividad aérea de ambas regiones.

La administración aeroportuaria mantendrá la titularidad de las instalaciones y continuará a cargo de las inversiones en infraestructura que ya tiene contempladas.

El calendario del proceso

Las empresas interesadas tendrán hasta el 27 de noviembre de 2026 para registrarse. Posteriormente, podrán participar en visitas técnicas a los aeropuertos, previstas para el 30 de noviembre en David y el 2 de diciembre en Río Hato.

La reunión de homologación de las bases se realizará el 4 de diciembre, mientras que el período para presentar consultas y solicitudes de aclaración concluirá el 21 de diciembre.

La entrega de los documentos de precalificación está programada para el 7 de enero de 2027.

Una comisión evaluadora revisará las propuestas entre el 14 y el 27 de enero. La lista de empresas que superen esta etapa se publicará el 2 de febrero de 2027, aunque el calendario contempla una posible extensión hasta el 11 de febrero.

Las compañías que resulten precalificadas podrán participar en la posterior licitación para adjudicar los contratos de administración de las dos terminales aéreas.