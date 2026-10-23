Tras el derrame en Remance, Moltó no tiene conocimiento de una situación grave

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mientras investigaciones anteriores advertían sobre la presencia de materiales potencialmente tóxicos en la zona, las autoridades continúan evaluando las condiciones de la antigua mina de oro

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó que las autoridades continúan evaluando las condiciones de la antigua mina de Remance, en la provincia de Veraguas, luego del derrame y los deslizamientos de tierra registrados en el área tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

El ministro señaló, a su llegada al evento The World of Coffee, que, según la información que maneja, ya se han realizado análisis del agua y que, hasta el momento, no tiene conocimiento de una situación grave. Sin embargo, indicó que es necesario mantener las precauciones y esperar las evaluaciones de los especialistas para determinar las acciones correspondientes.

Moltó manifestó que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el MICI trabajan conjuntamente en la evaluación de la zona y anunció que técnicos realizarían una nueva visita durante la mañana de este viernes 23 de octubre.

“Vamos a informar periódicamente cuáles son las medidas que vamos a tomar”, manifestó el ministro tras ser consultado sobre las decisiones que se adoptarán frente a lo ocurrido en la antigua explotación minera.

“Ahí lo que hubo fue un derrumbe en un área de tierra. Y definitivamente le vamos a prestar la atención”, agregó.

Deslizamiento de tierra ocurrido en la Mina El Remance tras el terremoto del 9 de octubre. Foto: MiAmbiente.

La situación en Remance cobró relevancia después de que MiAmbiente confirmara un derrame en las instalaciones de la antigua mina de oro, cuya última etapa de explotación terminó en 1999.

Tras el incidente, se conoció que equipos técnicos de la entidad recogieron muestras de agua los días 11 y 12 de octubre, con el propósito de determinar el tipo de contaminación registrada. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de Los Canelos, en Divisa, según informó previamente el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Además, se conoce que investigaciones científicas realizadas años antes del terremoto ya habían advertido sobre la presencia de arsénico y otros materiales “potencialmente tóxicos” en suelos, sedimentos y cultivos de la zona, así como posibles riesgos para la salud humana.