Turismo del interior golpeado por el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ovidio Díaz, expresidente de Camtur, señala que ante las afectaciones de infraestructura, alojamientos, comercios y viviendas, la alianza público privada será clave para recuperar al sector.

En el interior del país, la recuperación del turismo pasa por algo más que reparar los daños. Para destinos como Playa Venao, Pedasí y Tonosí, en Los Santos, y Santa Catalina, Soná y Mariato, en Veraguas, el acceso por carretera, la operación de los alojamientos y la confianza de los visitantes son piezas clave de una actividad que sostiene negocios y empleos locales.

Tras el sismo del viernes 9 de octubre, empresarios y representantes gremiales reportan afectaciones en establecimientos turísticos, viviendas y carreteras, además de cancelaciones de actividades y dificultades para llegar a algunas zonas.

Playa Malena es un paraíso natural de aproximadamente 2 kilómetros de extensión, situado en el distrito de Mariato, al sur de la provincia de Veraguas, Panamá



Asi quedo después del terremoto en la Península de Azuero#veraguas #terremotoenazuero pic.twitter.com/ovvmcfMBUi — Bolívar Orlando Cesar (@bolivarpty) October 11, 2026

El movimiento sísmico del 9 de octubre, registrado a las 12:56 p.m., tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El 10 de octubre, el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional para atender las consecuencias del desastre.

Ovidio Díaz, expresidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), considera que la prioridad inmediata debe ser recuperar los accesos y servicios básicos, sin dejar de atender a las familias que perdieron sus hogares.

“Ahora, los problemas que hay, serio, son las infraestructuras. Esperemos que el gobierno, porque eso sí es, eso sí le toca al gobierno central, adecuar la infraestructura”, expresó.

Ovidio Díaz, expresidente de Camtur.

Como ejemplo mencionó el puente sobre el río Oria, cuya afectación interrumpió el acceso hacia Playa Venao, uno de los destinos turísticos más conocidos de la península de Azuero.

El dirigente advirtió que los daños van más allá de los hoteles formalmente registrados. En las comunidades rurales, una parte importante de la oferta de hospedaje está compuesta por pequeñas posadas y alojamientos comercializados mediante plataformas digitales.

“Muchas de las habitaciones con las que se cuenta en el interior, y más en estos destinos, vienen de los Airbnb, vienen de posadas, y muchas de ellas, en áreas más rurales, muchas de ellas se quedaron destruidas”, señaló Díaz.

Esto podría significar una reducción de la capacidad de alojamiento que no necesariamente aparece reflejada en los registros oficiales del sector, especialmente de cara a las fiestas patrias de noviembre, diciembre y la temporada de verano de 2027.

Más de la mitad de los hoteles de Pedasí, con afectaciones

Daniel Moreinis, presidente de la Cámara de Turismo de Pedasí, estima que más de la mitad de los establecimientos hoteleros y de alojamiento del área presentan algún tipo de afectación y requieren inspecciones para determinar si pueden continuar operando.

“Yo diría que más de la mitad de los hoteles del área [de Pedasí] están afectados y tienen que ser verificados por rajaduras”, afirmó.

Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao. Según lugareños, hay personas atrapadas. https://t.co/k41l3EqvLN — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

El dirigente explicó que algunas edificaciones se desplomaron, mientras que otras conservaron sus estructuras principales. Por ello, insistió en que todavía no existe una cifra definitiva de hoteles dañados y que será necesario realizar evaluaciones técnicas antes de reabrir las instalaciones.

“La importancia es obviamente que se restablezca todo de una forma robusta para poder tener la seguridad de que cuando los turistas lleguen estén seguros”, manifestó.

Moreinis señaló que el principal problema para Pedasí ha sido la afectación del puente sobre el río Oria, que dificultó el acceso y la movilización de personal hacia las comunidades impactadas.

De acuerdo con @mariatoveraguas , estas imágenes corresponden a Playa Malena en Mariato, #Veraguas.



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@mariatoveraguas pic.twitter.com/PspM8R4PCi — Am Original 1180 (@amoriginal1180) October 9, 2026

También destacó el restablecimiento del suministro eléctrico en buena parte del área, aunque indicó que persistían daños puntuales en algunas comunidades.

“Y si no hay luz, no hay agua, porque todo es a través de pozos”, explicó.

Ante la magnitud de los daños, consideró importante que el sector privado colabore con las autoridades ofreciendo información y conocimientos técnicos que contribuyan a acelerar la recuperación.

La Administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria de León y Jorge Correa, subadministrador de la ATP, se reúnen este martes con hoteleros de Santa Catalina, Pedasí, para conocer la situación de la región luego del terremoto.

Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), visitó este martes 13 de octubre la zona de Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, una de las áreas turísticas afectadas por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre.

En uno de sus primeros balances, la ATP identificó reportes preliminares de afectaciones en el Hotel Dos Continentes, en Penonomé, Coclé; el Hotel Mykonos, en Santiago de Veraguas; y los establecimientos Playa Venao Hotel Resort y El Sitio de Playa Venao, en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

La entidad indicó que las instalaciones deberán someterse a evaluaciones de las autoridades competentes para determinar el alcance de los daños y las condiciones de seguridad de sus estructuras.

La cancelación de una producción internacional golpea a Pedasí

Uno de los impactos económicos inmediatos identificados por Ovidio Díaz fue la suspensión de una producción audiovisual canadiense que se desarrollaba en el área de Destiladeros, en Pedasí.

Según explicó, el proyecto audiovisual que era un reality show, tenía contratadas 103 habitaciones y estaba previsto para un período de tres meses, por lo que su cancelación no solo repercute en el alojamiento, sino también en restaurantes, supermercados y otros proveedores locales.

“Era un proyecto de tres meses, que estaba alimentando todo el sector en su cadena de valor”, indicó.

Díaz aclaró que la decisión de suspender las actividades respondió a las condiciones de seguridad y al temor generado por el terremoto y las réplicas, no necesariamente al colapso de las instalaciones utilizadas por la producción.

Este caso evidencia cómo un desastre natural puede afectar los ingresos turísticos incluso en establecimientos que no sufrieron daños estructurales, debido a la interrupción de viajes, actividades y contrataciones.

Apede solicita un plan de reconstrucción

Manuel Salvador Gutiérrez, representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) en Azuero, describió un panorama especialmente complejo para los establecimientos de Playa Venao.

“Lo que es el área de Venao, muchos hoteles fueron afectados, el hotel Playa Venao, el hotel El Sitio, quedaron prácticamente destruidos”, afirmó.

Su descripción corresponde a un reporte gremial que deberá contrastarse con las evaluaciones estructurales de las autoridades para determinar el alcance preciso de los daños en cada propiedad.

Gutiérrez advirtió que la afectación del puente sobre el río Oria complicó la llegada de ayuda y las labores de recuperación de la infraestructura turística.

“Se necesita una reestructuración para rehabilitar los puentes, reconstruir casas, comercios, hoteles, en fin, un trabajo muy grande”, sostuvo.

También consideró indispensable que el Gobierno impulse un programa de recuperación que permita restablecer las actividades económicas de las zonas afectadas.

“Yo pienso que el gobierno debe montar un plan masivo de reestructuración para apoyar a todas las zonas afectadas. Sin ellos, no se va a poder recuperar prontamente la economía de estas zonas”, manifestó.

Santa Catalina: entre los daños y la solidaridad

En Santa Catalina, provincia de Veraguas, Claudia Caccioppoli, propietaria de Tiki Lodge Santa Catalina, relató que su negocio sufrió daños en objetos de vidrio y una tubería de agua, pero que la estructura principal se mantuvo intacta.

La empresaria estima que podrá reanudar las operaciones de hospedaje y restaurante a partir del 16 de octubre, siempre que las condiciones lo permitan.

Sin embargo, aseguró que su principal preocupación no son las pérdidas comerciales, sino las familias de comunidades cercanas que perdieron sus viviendas.

“De verdad que ahora estamos pensando solamente en la gente, nadie piensa en el business”, señaló.

Caccioppoli explicó que continúa proporcionando trabajo a sus seis empleados, quienes también ayudan a sostener a sus familias, mientras participan en las labores de limpieza y recuperación del establecimiento.

Además, ha colaborado con suministros y asistencia para residentes afectados.

“Cada uno echando un granito de arena con lo que pueda, porque si no, no salimos para adelante, tenemos que ayudarnos entre nosotros”, expresó.

La empresaria hizo un llamado para que la asistencia pública llegue a las comunidades rurales, particularmente a las familias que quedaron sin techo y deben enfrentar las lluvias y las interrupciones de servicios.

Veraguas: comunidades turísticas y pesqueras golpeadas

Fulvia Bosquez de Vargas, de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Ganadería de Veraguas, manifestó preocupación por los daños registrados en comunidades del sur de la provincia.

Mencionó sectores de Soná, Bahía Honda, Mariato, Malena y otras áreas costeras donde numerosas familias sufrieron pérdidas materiales.

La dirigente estimó preliminarmente que más de 300 viviendas habían colapsado en las comunidades a las que hizo referencia, cifra que deberá verificarse con los balances oficiales.

Explicó que algunas de estas localidades dependen principalmente de la actividad turística y pesquera.

“La playa de Santa Catalina depende prácticamente de turismo, algunas son de la pesca, Malena también es turística, Torio ya era una parte turística”, comentó.

Bosquez de Vargas advirtió sobre la necesidad de atender a poblaciones aisladas, que requieren alimentos, medicamentos, atención médica y refugios adecuados para enfrentar las lluvias.

En materia hotelera, indicó que el gremio había solicitado información sobre los alojamientos afectados, pero todavía no contaba con un inventario detallado de establecimientos.

Las Tablas cancelan actividades turísticas

En Las Tablas, provincia de Los Santos, el terremoto también provocó afectaciones en plazas comerciales y establecimientos que permanecen a la espera de evaluaciones por parte de los organismos de seguridad para determinar las condiciones de sus instalaciones y autorizar el acceso.

Luis Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio de Las Tablas, informó que una de las afectaciones más importantes se registró en Plaza Monta, donde operan establecimientos como McDonald’s, el supermercado Mr. Precio, Domino’s Pizza y otros negocios. También mencionó daños en Plaza Gringa, donde existen locales a los que todavía no se ha podido acceder, mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

Un niño camina en un campamento improvisado afuera de su vivienda por miedo a las réplicas luego del terremoto de 7.7 que sacudió el pasado viernes en Búcaro (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

A estas instalaciones se suman otros comercios que permanecen pendientes de evaluaciones técnicas para determinar el alcance de los daños y establecer si existen condiciones seguras para retomar sus operaciones.

Jiménez explicó que, entre las afectaciones reportadas por los comerciantes, se encuentran rajaduras en paredes, desprendimientos de cielo raso y caída de mercancías de las estanterías. En el sector hotelero también recibió informes de rajaduras, aunque señaló que todavía se requieren inspecciones para determinar si existen daños estructurales de mayor gravedad.

El impacto también alcanzó las actividades culturales y turísticas. El desfile Costumbres y Tradiciones, previsto para el pasado domingo 11 de octubre en Las Tablas, fue cancelado como consecuencia de la emergencia, lo que afectó la programación de actividades que contribuyen al movimiento comercial del distrito.

Una mujer camina cerca de escombros de casas dañadas por el terremoto de magnitud en La Villa de Los Santos (Panamá). EFE

El dirigente expresó su preocupación porque el terremoto ocurre cuando numerosos empresarios del interior esperaban una recuperación de las ventas durante las fiestas patrias, diciembre y la temporada de verano de 2027.

“Todo el mundo está como quien dice, soportando esta economía malísima que tenemos, para tratar de ver si ahora que llegan fiestas patrias, si ahora que viene el fin de año, podemos por lo menos recuperar algo”, manifestó Jiménez.

El presidente del gremio también pidió que la atención gubernamental llegue a las comunidades y establecimientos afectados sin demoras administrativas, en medio de las dificultades que enfrenta la región por los daños ocasionados por el terremoto y los problemas de abastecimiento de agua.

“Necesitamos bastante apoyo, pero apoyo directo, sin tanta burocracia y que llegue en realidad a los que en realidad necesitan ese apoyo”, reclamó.