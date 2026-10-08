Turismo mundial proyecta crear 91 millones de empleos en la próxima década

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cumbre Mundial del WTTC reúne en Malta a más de 200 CEO y líderes gubernamentales para discutir inversión, empleo, inteligencia artificial, conectividad y un modelo de crecimiento que genere mayores beneficios para las comunidades.

El sector de viajes y turismo proyecta la creación de 91 millones de empleos durante los próximos 10 años, en momentos en que la industria busca sostener su crecimiento mientras enfrenta desafíos relacionados con la geopolítica, la conectividad, la incorporación de inteligencia artificial y la disponibilidad de talento.

La proyección fue destacada por Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), durante la rueda de prensa que dio inicio a la 26 cumbre mundial del organismo en Malta, que congrega a más de 200 CEO globales, más de 60 líderes gubernamentales y alrededor de 1,000 delegados.

“Las decisiones que hicieron, los acuerdos que van a hacer esta semana van a ayudarnos a decidir dónde van a ir las inversiones, qué vamos a hacer con los 91 millones de empleos que van a ser creados en los próximos 10 años”, señaló Guevara al referirse al peso que tendrán las decisiones de los líderes empresariales reunidos en Malta desde donde se encuentra La Prensa.

El punto de partida es una industria que ya tiene un peso considerable sobre el mercado laboral.

De acuerdo con las cifras presentadas por WTTC:

$11.6 millones aportan los viajes y el turismo a la economía mundial. 10% del producto interno bruto (PIB) global. 366 millones de empleos sostiene el turismo a nivel mundial.

“Si fuéramos un país, sería el tercer país más grande del mundo”, dijo Guevara al dimensionar el peso económico de la actividad turística.

Empleo, inversión y tecnología

El crecimiento del empleo es parte de una discusión más amplia que WTTC lleva a la cumbre. Guevara explicó que el organismo ha identificado ocho prioridades para responder a los desafíos que enfrenta la industria y convertirlos en oportunidades de crecimiento.

Entre los asuntos mencionados durante la conferencia figuran la situación geopolítica, la conectividad, el uso de inteligencia artificial y la fuerza laboral.

“Tenemos varios desafíos, pero nos acostumbramos a esos desafíos, no sólo el geopolítico, la crisis, la crisis del combustible. Hemos identificado ocho prioridades que hablaremos durante el summit, y estas ocho prioridades nos permiten manejar esos desafíos y desarrollar crecimiento”, afirmó.

Sobre los temas que serán discutidos, agregó: “También tenemos el geopolítico, tenemos la necesidad de viajar sincronizados, el uso de la inteligencia artificial [...] la fuerza de trabajo es otra”.

El encuentro busca que esas discusiones trasciendan las declaraciones. Guevara aseguró que las decisiones que adopten las compañías reunidas en Malta definirán dónde invertirán, dónde contratarán trabajadores y qué tecnologías incorporarán.

“Dónde decidieron investir, dónde decidieron contratar a la gente, la tecnología que usamos para implementar y los desafíos que enfrentamos juntos, eso forma el futuro”, sostuvo.

Malta: uno de cada cinco empleos depende del turismo

Malta sirve además como escenario para dimensionar la importancia que puede adquirir la industria en una economía. Según los datos presentados por WTTC, los viajes y el turismo representan alrededor del 16.6% del PIB maltés, mientras que uno de cada cinco empleos del país depende directa o indirectamente del sector.

Guevara destacó también el desempeño reciente del país y señaló que Malta registró un crecimiento de 16.8% el año pasado, frente a un promedio europeo de 2.6%.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Cortesía

“Malta obtuvo el mejor desempeño en Europa. [...] El año pasado, su crecimiento fue de 16.8% comparado con el promedio de 2.6%, lo cual es impresionante”, indicó Guevara, atribuyendo el desempeño a las políticas implementadas y a la asociación con el sector privado.

El ministro de Turismo de Malta, Jo Etienne Abela, también puso el empleo en el centro de la discusión. Durante la ronda de preguntas señaló que el turismo representa alrededor del 17% de la economía del país y recalcó su incidencia sobre el mercado laboral.

“Es extremadamente importante para el empleo de Malta. Ya se ha mencionado que aproximadamente 1 en 5 trabajos son directamente o indirectamente relacionados con el turismo”, afirmó.

Para el ministro, la presencia de los principales ejecutivos de la industria convierte durante varios días a Valletta en un centro de discusión sobre el futuro del sector.

“Aquí hablarán de oportunidades de inversión. Hablarán de más empleos. Hablarán [...] de un modelo sostenible para el turismo”, agregó.

Crecer, pero con más valor

Sin embargo, el mensaje de las autoridades anfitrionas es que el crecimiento del turismo no debería medirse únicamente por la cantidad de visitantes.

La estrategia presentada por la Autoridad de Turismo de Malta plantea cinco prioridades, entre ellas pasar de volumen a valor, gestionar mejor la estacionalidad y la distribución geográfica de los visitantes, invertir en experiencias de mayor calidad y acelerar la transformación digital y sostenible.

El talento ocupa un lugar específico dentro de esa estrategia.

“Invertir en talento porque el turismo es, al final, poderoso por la gente”, señaló el representante de la Autoridad de Turismo de Malta, quien explicó que trabajan en capacitación, desarrollo de habilidades y oportunidades de carrera para convertir al turismo en una actividad atractiva para las nuevas generaciones.

La misma visión se extiende hacia las comunidades. El planteamiento expuesto durante la rueda de prensa es que el éxito futuro no debería determinarse únicamente por cuántos turistas recibe un destino, sino por el valor económico y social que deja la actividad.

“No solo en términos de cuántas personas nos acercamos, sino en términos del valor que creamos”, expresó el presidente de la Autoridad de Turismo de Malta.

Para WTTC, esa discusión también implica distribuir mejor los beneficios del crecimiento turístico. Guevara sostuvo que es necesario trabajar con los gobiernos para integrar el turismo a la planificación de los países y dirigir visitantes hacia nuevos destinos.

“Necesitamos compartir los beneficios con otras ciudades más pequeñas, comunidades, para que podamos ampliar los beneficios económicos y sociales, mientras mantenemos también [...] la cultura y los activos naturales”, indicó.