Turismo podría superar el 16% del PIB en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El BID impulsa el acceso al financiamiento de las mipymes, incluidas las turísticas, mediante un fondo de garantías de $150 millones que opera con 19 bancos y ofrece coberturas de hasta el 50% para facilitar créditos y nuevas inversiones, especialmente en el interior del país.

El terremoto registrado el pasado 9 de octubre puso de manifiesto la vulnerabilidad de los pequeños negocios turísticos ante fenómenos naturales que pueden afectar sus instalaciones, operaciones e ingresos.

En este escenario, el acceso al financiamiento cobra especial importancia para la recuperación de los emprendimientos y el desarrollo de nuevas inversiones, particularmente en el interior del país.

Durante el Foro de Capacitación Turística de Copa Airlines, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest abordaron las oportunidades de crecimiento del sector.

El turismo panameño genera aproximadamente $14,000 millones, equivalentes al 15.5% de la economía nacional, y sostiene unos 423,000 empleos directos e indirectos, lo que representa cerca del 20% del empleo del país.

Así lo destacó Daniel Arévalo, representante de BID Invest, al exponer el potencial económico del sector y las oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas.

“Este año estamos pronosticando potencialmente cerrar arriba del 16% en el PIB, que equivaldría arriba de los 15,000 millones de dólares”, señaló Arévalo, quien también hizo referencia a las proyecciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que apuntan a un mayor crecimiento del sector.

Daniel Arévalo, representante de BID Invest, destacó el potencial del turismo para superar el 16% del PIB panameño en 2026. Cortesía

El representante de BID Invest indicó que el gasto de los visitantes alcanza aproximadamente $9,700 millones, una cifra que supone un crecimiento cercano al 25% frente a los niveles de 2019.

Entre enero y julio de 2026 Panamá recibió más de dos millones de visitantes internacionales. Del total de turistas, según los datos expuestos, el 36% proviene de Sudamérica, el 28% de Norteamérica y el 22% de Estados Unidos.

“El turismo está creciendo, el turismo está yendo muy bien en Panamá, pero lo importante para las pymes es conocer al visitante y tratar de captar la mayor parte de ese gasto”.

Sin embargo, Arévalo identificó cinco obstáculos que limitan el aprovechamiento de ese potencial: la conectividad y la infraestructura, la disponibilidad de datos e inteligencia de mercado, la coordinación entre los actores del sector, el acceso al financiamiento y la sostenibilidad y resiliencia de los negocios turísticos.

El paseo de las bóvedas en el Casco Antiguo atrae a turistas de todo el mundo. Elysée Fernández

Sobre la conectividad, advirtió que es necesario facilitar el desplazamiento de los visitantes hacia los destinos del interior del país, donde se concentra buena parte de los atractivos naturales y culturales. “Ahí es donde está nuestro mayor potencial y nuestros activos turísticos importantes”, expresó.

16% del PIB es la participación que el turismo podría superar al cierre de 2026 en la economía panameña. 423,000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al sector turístico. 2 millones de visistantes internacionales recibió Panamá entre enero y julio de este año.

En materia financiera, sostuvo que las instituciones bancarias deben mejorar su atención a las pymes, pero también que los empresarios tienen la responsabilidad de fortalecer sus procesos administrativos y demostrar la viabilidad económica de sus proyectos.

“Tienen que preparar un estado financiero, un estado de balance y poder respaldar esos números frente a una institución financiera”, manifestó.

Los inversionistas buscan negocios con demanda comprobable, capacidad de crecimiento, sistemas de gestión, sostenibilidad y vínculos con las comunidades. Como ejemplo mencionó el hotel Panamonte, en Boquete, que atrajo el interés del Grupo Verde Azul en 2024 y pasó de 14 a 33 habitaciones, según los datos presentados.

“Una buena idea turística se vuelve invertible, ¿de vuelta cuándo? Cuando se tienen los números que se respaldan”, puntualizó.

El especialista también destacó los cambios en las preferencias de los viajeros, particularmente la búsqueda de experiencias auténticas, turismo de naturaleza y bienestar. Citó una encuesta de Booking.com según la cual el 77% de los viajeros busca experiencias auténticas y el 73% desea que su gasto beneficie directamente a las economías locales.

Fondo de garantías para facilitar créditos

Como parte de los mecanismos para atender las dificultades de acceso al financiamiento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con un fondo de garantías de $150 millones, desarrollado junto con el Banco Nacional de Panamá (BNP), para mejorar las condiciones crediticias de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector turístico.

Christian Schneider, especialista líder de mercados financieros del BID, explicó que el programa fue lanzado hace aproximadamente entre un año y año y medio y actualmente opera a través de 19 bancos del país.

“Este fondo de garantías lo creamos junto con Banco Nacional de Panamá, es un fondo que tiene 150 millones de dólares”, indicó Schneider, quien precisó que el mecanismo permite a los empresarios incrementar los montos de financiamiento y mejorar los plazos de sus préstamos.

Christian Schneider, especialista líder de mercados financieros del BID, explicó los alcances del fondo de garantías de $150 millones para facilitar el financiamiento a las mipymes. Cortesía

El especialista detalló que el programa puede ofrecer una cobertura adicional de hasta el 50%, lo que facilita que las instituciones financieras otorguen créditos por montos superiores a los que inicialmente podrían respaldar las garantías presentadas por los solicitantes.

Para ilustrar su funcionamiento, mencionó el caso de un empresario que necesita $100,000 para desarrollar un proyecto, pero cuyas garantías solo le permiten obtener un préstamo de $50,000. Mediante el fondo, el banco podría contar con una garantía complementaria que facilite aprobar el financiamiento requerido.

50% es la cobertura máxima actual que puede ofrecer el fondo de garantías. 22% de los turistas provienen de Estados Unidos. 25% creció el gasto por visitantes frente a los niveles del año 2019.

Schneider explicó que los $150 millones están constituidos en un fideicomiso del Banco Nacional de Panamá y que, por tratarse de garantías y no de desembolsos directos, el mecanismo tiene capacidad de apalancamiento.

“Entonces, un dólar cubierto por garantía, a su vez puede cubrir otro dólar de garantía, duplicando o hasta triplicando el valor de los 150 millones”, sostuvo.

Para acceder al programa, las empresas deben estar establecidas en Panamá, contar con los permisos y licencias exigidos para su actividad y reunir las condiciones necesarias para ser consideradas sujetos de crédito. Los interesados pueden acudir directamente a la entidad bancaria con la que trabajan y consultar sobre la posibilidad de obtener respaldo mediante el fondo.

Se espera un aumento de movimiento de viajeros, entre ellos turistas, en el país. LP/Elysée Fernández

El representante del BID destacó que, aunque el programa está dirigido a las mipymes de distintos sectores económicos, existe especial interés en promover su aprovechamiento por parte de los emprendimientos turísticos del interior del país.

“Es un programa que no es exclusivo para turismo, es para todo el sector Mipyme, pero estamos muy interesados nosotros en cómo hacer, cómo potenciar al turismo, y principalmente en el interior del país, donde creemos que hay una necesidad mayor”, afirmó.

Schneider agregó que el BID también cuenta con programas de inversión en infraestructura para mejorar el acceso a los servicios turísticos y líneas de crédito destinadas a las mipymes, canalizadas mediante fideicomisos y entidades bancarias.