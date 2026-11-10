Un 93.1% de los clientes de Ueno bank han recibido devoluciones de ahorros en Paraguay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un 93.1% de los clientes de Ueno bank amparados por la garantía del Estado han recibido hasta el lunes 9 de noviembre la devolución de sus recursos tras la intervención de esa entidad por problemas de solvencia, informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

En total, detalló la entidad, se trata de 1.738.804 de cuentas cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con un desembolso global que asciende a 2,126 billones de guaraníes (unos 340,4 millones de dólares).

Previamente se estimaba una cifra de 2.9 millones de clientes, pero fueron descartadas del total aquellas cuentas sin saldos a favor, duplicadas y con deudas, entre otras.

El Fondo se activó tras la apertura de un proceso de resolución de Ueno por problemas de solvencia financiera, un caso que desató un escándalo en el país que se ha saldado con la destitución del ahora exmandatario Santiago Peña y la renuncia del titular del BCP Carlos Carvallo.

Solo en la jornada de hoy recibieron la devolución 540.609 personas, por un valor de 1,1 billones de guaraníes (181,1 millones de dólares).

“Con esto damos alcance ya al 93,1 % del total de personas que tenemos registradas con cuentas a pagar y que tienen garantía del Fondo de Garantía de Depósitos”, explicó José Maciel, el titular del FGD -la entidad que administra esos recursos- en una conferencia de prensa.

El Fondo cubre cuentas que tengan hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) por persona física o jurídica, según ha explicado el BCP.

Maciel aseguró que los pagos se han hecho por tandas.

Mujeres muestran carteles, durante una manifestación de maestros por la crisis de Ueno Bank, en Asunción. EFE/ Juan Pablo Pino

La primera tanda de desembolsos ya ha cubierto al total de ahorristas con montos acumulados desde uno hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.601,32 dólares).

El segundo desembolso ha sido para cuentas con saldos intermedios, de los 10 millones de guaraníes a 40 salarios mínimos, que equivalen a 121,7 millones de guaraníes (unos 20.353 dólares al cambio actual).

A este grupo se le ha aplicado el descuento de los préstamos que el cliente tuviera pendientes con Ueno bank.

No se ha precisado qué ocurrirá con los clientes cuyos montos superen el tope de 75 salarios mínimos (fondos, inversiones, grandes empresas, recursos estatales o pensiones).

Empresas estatales habían trasladado a Ueno bank 800 millones de dólares, gran parte de ellos recursos pensionales.

Maciel agregó que quedan por transferir “unas 128.000 cuentas”.

Eso incluye, según detalló el BCP en un comunicado, clientes con algún tipo de bloqueo, con Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) y con operaciones con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), entre otros.

El miércoles pasado, un día después de la intervención de Ueno, Peña, quien todavía ejercía la presidencia, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la devolución de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido banco.

El plazo para la entrega se estableció hasta cinco días después de la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta este 11 de noviembre.

Según un comunicado del BCP, “en los próximos días” se depositará a los clientes con algún tipo de bloqueo, con Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) y con operaciones con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), entre otros.