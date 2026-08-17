Una publicación en redes puede costarte el trabajo o frenar tu próximo ascenso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El 42% de los trabajadores consultados afirmó haber experimentado o presenciado consecuencias laborales relacionadas con publicaciones en redes sociales.

Las redes sociales se han convertido poco a poco en una extensión de cómo nos mostramos al mundo, incluyendo nuestro perfil profesional. Lo que una persona comenta, publica o comparte puede trascender el ámbito personal e incluso tener consecuencias en su vida laboral.

El 42% de los trabajadores encuestados por el portal laboral Konzerta afirmó haber experimentado o presenciado casos en los que las publicaciones en redes sociales tuvieron consecuencias negativas en la vida profesional.

Las posibles consecuencias profesionales también generan preocupación entre los trabajadores. El 49% señaló que la principal consecuencia de alguna de las publicaciones fue el daño a la reputación profesional, mientras que el 38% indicó que estos casos terminaron con la pérdida del empleo.

Además, un 31% mencionó la pérdida de oportunidades de ascenso, mientras que otros señalaron un cambio de rubro laboral (11%) o la pérdida de clientes y potenciales clientes (7%).

Las redes como una nueva carta de presentación

Ya no se trata únicamente de construir una buena hoja de vida; también existe una reputación digital que acompaña la trayectoria profesional.

Ante este escenario, el 63% afirmó que controla lo que publica en redes sociales por temor a que sus contenidos puedan tener consecuencias negativas en su carrera.

Tener presencia digital, que en sus inicios estaba encaminada principalmente a mostrar quiénes eran las personas a través de lo que publicaban, ahora también puede ayudar a mostrar qué hacen profesionalmente. Sin embargo, esa presencia deja una huella digital que puede ser evaluada.

De acuerdo con el estudio, algunos especialistas de recursos humanos utilizan las redes sociales para conocer la personalidad e intereses de los candidatos, identificar posibles conductas controversiales y verificar si la información que publican coincide con la presentada en su perfil profesional o durante el proceso de selección. También pueden evaluar su nivel de profesionalismo y su reputación en internet.

Sin embargo, no todas las empresas revisan las redes sociales. De acuerdo con el informe, el 19% de los especialistas de recursos humanos consultados afirmó hacerlo durante los procesos de selección, mientras que el 81% indicó que no las revisa.

El estudio también reflejó que el 88% de los especialistas reconoció que las empresas en las que laboran no cuentan con algún tipo de lineamientos o política sobre el uso de las redes.

Aunque queda claro que una publicación puede tener impacto laboral, no existe un listado universal de publicaciones “prohibidas”.

En el informe compartido por la empresa participaron un total de 3,503 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú.