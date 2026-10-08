Unos 220 cruceros transitarán por el Canal durante la temporada 2026-2027

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al menos 220 tránsitos de cruceros están programados para transitar por el Canal de Panamá durante la temporada 2026-2027, que comenzó ayer miércoles 7 de octubre con el paso del Carnival Miracle por las esclusas de Miraflores.

El buque inició su tránsito en dirección norte, del Pacífico al Atlántico, como parte de una travesía de reposicionamiento de 16 días desde Seattle, Washington, explica una nota de prensa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La temporada de cruceros del Canal se extiende de octubre a mayo y contará con operaciones de navieras como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises, con itinerarios de tránsitos completos y parciales.

Se proyecta un comportamiento favorable de los tránsitos de cruceros durante el año fiscal 2027. Cortesía

Según Albano G. Aguilar, especialista en Análisis de Mercado y Pronósticos de la Oficina de Asuntos Corporativos del Canal, se proyecta un comportamiento favorable de los tránsitos de cruceros durante el año fiscal 2027, en línea con el crecimiento previsto de la industria y de la demanda mundial de pasajeros.

Para 2027, se estima un aumento de 5% en la demanda mundial de pasajeros y de 16 embarcaciones en la flota global, que llegaría a 490 buques.

Durante la temporada también están previstos 39 tránsitos de buques neopanamax, entre ellos los de mayor dimensión, con 177,882 toneladas: Star Princess, Norwegian Bliss y Norwegian Joy.

Además, cinco cruceros realizarán por primera vez su tránsito por el Canal: L’Austral, Le Lapérouse, Seven Seas Prestige, Spirit of Adventure y Explora III.

La programación incluye también embarcaciones de menor tamaño, como Le Bellot, Star Legend, National Geographic Quest y Wind Star, que transitarán por la vía interoceánica durante los próximos meses.